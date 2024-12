Digital Marketing: Học qua thử thách, thành công ngay từ giảng đường

Digital Marketing là xu hướng tất yếu trong thời đại 4.0

Trước sự bùng nổ của công nghệ, phương tiện truyền thông hiện đại và sự thay đổi trong nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dùng, Digital Marketing trở thành xu hướng tất yếu và thu hút đông đảo giới trẻ.

Ngành học "đỉnh nóc" cho công dân mạng thời 4.0

Digital Marketing có thể được hiểu là tập hợp các hoạt động tiếp thị sử dụng Internet để đưa sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp tiếp cận khách hàng mục tiêu. Bằng cách tận dụng công nghệ làm công cụ cốt lõi, doanh nghiệp không chỉ gia tăng độ nhận diện thương hiệu mà còn thúc đẩy sự tương tác với khách hàng thông qua các nền tảng kỹ thuật số phổ biến như Facebook, Instagram, YouTube, TikTok,...

Gen Z thế hệ mới "over hợp" với ngành học thời thượng

Với tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ, sự thay đổi liên tục trong nhu cầu khách hàng, Digital Marketing mở ra cơ hội để bạn trẻ thỏa sức sáng tạo: phát triển ý tưởng độc đáo, hình ảnh sáng tạo, nội dung ấn tượng nhằm thu hút nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Đặc biệt, thế hệ Gen Z - sống trong kỷ nguyên bùng nổ công nghệ và mạng xã hội, với tinh thần khám phá và khát khao khẳng định bản thân - chính là những cá nhân phù hợp nhất để chinh phục lĩnh vực này.

Sở hữu nhiều ưu thế, nhưng để thành công trong một lĩnh vực hiện đại như Digital Marketing không chỉ cần sự sáng tạo và nhạy bén mà còn đòi hỏi kinh nghiệm thực tiễn. Quá trình học tập vì thế cần gắn liền với một môi trường thực nghiệm ngay từ sớm. Đặc biệt, trong bối cảnh Trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, học trong một môi trường khuyến khích ứng dụng AI đúng cách để tạo ra các sản phẩm tiếp thị phù hợp là yếu tố quan trọng không thể thiếu.

Trải nghiệm làm chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số ngay tại giảng đường

Trước nhu cầu thực tiễn của ngành, môi trường học tập chú trọng thực hành kỹ năng nghề nghiệp, khơi dậy tiềm năng sáng tạo và khuyến khích ứng dụng AI hiệu quả, như tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), trở thành lựa chọn lý tưởng trong thời đại công nghệ và truyền thông bùng nổ. Tại đây, sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn trải nghiệm thực hành liên tục tại Phòng thực hành Digital Marketing hiện đại. Với hệ thống trang thiết bị tiên tiến, các bạn được rèn luyện kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ SEO, PPC, Affiliate Marketing, Google Analytics, Facebook Insights, đồng thời trực tiếp tham gia vào các công việc thực tế như nghiên cứu thị trường, chân dung khách hàng và khả năng cạnh tranh của đối thủ, lập kế hoạch tiếp thị, sáng tạo nội dung trên nền tảng số, hình ảnh, video ngắn, chạy quảng cáo đa kênh, tối ưu hóa SEO từ khóa.

Sinh viên luyện tay với các công cụ mới liên tục tại phòng thực hành hiện đại

Các bạn trẻ còn được yêu cầu vận dụng thành thạo công cụ AI như một trợ thủ đắc lực, hỗ trợ thu thập, phân tích dữ liệu và đề xuất các giải pháp cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Qua đó, sinh viên không chỉ nắm vững quy trình vận hành thiết bị công nghệ hiện đại mà còn sử dụng thuần thục các phần mềm và nền tảng tiên tiến, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của ngành Digital Marketing trong thời đại kinh tế số nhiều đổi mới liên tục.

Vào vai từng vị trí cụ thể là cách học đặc biệt giúp sinh viên hiểu rõ công việc

Để người học hình dung rõ ràng công việc của một chuyên viên Digital Marketing, trường thiết kế mô hình học tập thực tiễn, sinh viên nhập vai vào các vị trí như SEO Manager, Content Marketing Specialist, Social Media Manager, hay Digital Marketing Manager, không khác gì môi trường marketing chuyên nghiệp của doanh nghiệp hoặc agency. Tự triển khai dự án và thực hiện chiến dịch ngay từ giảng đường, sinh viên bước đầu hình dung tính chất công việc cụ thể, rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng xử lý tình huống, phản biện các vấn đề trước hội đồng các chuyên gia, giảng viên dày dạn kinh nghiệm và trải nghiệm thật để tích luỹ kiến thức thực tiễn.

Gen Z "chiến" hết mình tại các đấu trường marketing số

Năng lực nghề càng thêm vững vàng khi được "thử lửa" tài năng tại các sân chơi học thuật như MIB Talent, Wake up your talent, I-HUTECH Open BIZ Got talent. Ở mỗi đấu trường marketing số này, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các case-study cụ thể, thử sức vận hành cả một chiến lược truyền thông quảng bá và kinh doanh dòng sản phẩm. Trải nghiệm đắt giá này là hành trang bài bản để các bạn sẵn sàng bắt tay tạo ra các chiến dịch tiếp thị "đỉnh nóc, kịch trần" cho doanh nghiệp ngay khi chưa tốt nghiệp.