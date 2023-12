TPHCM: Phát hiện một phụ nữ chở túi chứa thi thể người nước ngoài trên xe máy

Ngày 13/12, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đang lấy lời khai một phụ nữ để điều tra về vụ việc chở túi thi thể bằng xe máy.

Sáng cùng ngày, người dân thấy một phụ nữ đi xe máy chở theo một chiếc túi mang đến bỏ tại con hẻm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận.

Sau đó người dân gọi điện báo Công an phường 15. Nhận được tin báo Công an phường 15 phối hợp với Công an quận Phú Nhuận đến hiện trường.

Người phụ nữ được đưa về trụ sở lấy lời khai. Người phụ nữ là bà V.T.N.H (35 tuổi, ngụ TP.HCM), khai sống cùng người đàn ông.

Sau khi phát hiện người đàn ông chết nên chở thi thể từ khu vực quận Bình Thạnh đưa sang quận Phú Nhuận để nhờ mai táng.

Người đàn ông ban đầu được xác định là ông A (63 tuổi) quốc tịch nước ngoài.

Hiện Công an đang điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông.