Điều tra vụ công nhân tử vong khi đang làm việc tại cảng than ở Bắc Giang

Ngày 1/3, Công an thành phố Bắc Giang cho biết, đơn vị đang điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại phường Thọ Xương (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Theo đó, vào khoảng 23 giờ 20 phút ngày 28/2, Công an thành phố Bắc Giang nhận được tin báo về việc có công nhân xưởng than nghi ngã xuống sông tại khu vực cảng than của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan Công an, vào khoảng 20h32 phút ngày 28/2, anh Hà Hoài N. (sinh năm 1981) ở phường Thọ Xương, là công nhân của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đang quét, hót than tại sà lan thì bị trượt chân ngã xuống sông Thương nhưng không ai biết.



Đến khoảng 21h cùng ngày, đồng nghiệp không thấy anh N. nên đã báo tin đến đơn vị. Ngay sau đó, Công ty báo cho Công an thành phố và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Giang huy động cán bộ cùng tìm kiếm. Đến 0h30 phút ngày 1/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N. gần khu vực sà lan đỗ.

Sau khi tìm thấy thi thể anh N., đơn vị đã cử cán bộ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao cho gia đình lo hậu sự, đồng thời tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc theo quy định pháp luật./.