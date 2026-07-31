Điều tra 830 lượt giao dịch với tổng số tiền hơn 82 tỷ đồng: Khám xét nơi ở và làm việc của Nguyễn Thị Tuyết SN 1964 và 2 chủ nợ khác

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 3 đối tượng sau khi điều tra, làm rõ đường dây cho vay lãi nặng thực hiện khoảng 830 lượt cho vay với tổng số tiền hơn 82 tỷ đồng, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Ngày 31/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số tiền cho vay lên tới hơn 82 tỷ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, trú tại Tổ dân phố 1, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Thúy (SN 1982, trú tại số 379 đường 26/3, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964, trú tại số 121 đường Phan Đình Giót, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng thường xuyên tổ chức cho nhiều cá nhân vay tiền với thủ tục đơn giản, không yêu cầu tài sản bảo đảm nhưng áp dụng mức lãi suất rất cao, vượt nhiều lần mức lãi suất theo quy định của pháp luật. Để che giấu hành vi phạm tội và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng chủ yếu cho vay thông qua người quen hoặc những người đã từng vay tiền giới thiệu. Đối với người lạ có nhu cầu vay vốn, các đối tượng tuyệt đối không giải quyết nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện.

Quá trình thu hồi nợ, các đối tượng yêu cầu người vay thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua người trung gian. Trường hợp chuyển khoản qua ngân hàng, các đối tượng yêu cầu người vay không ghi nội dung liên quan đến việc trả tiền gốc hoặc tiền lãi nhằm che giấu bản chất giao dịch.

Nhận thấy hoạt động của các đối tượng diễn ra trong thời gian dài, có tính chất chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và đời sống của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh. Nhiều tổ công tác được triển khai rà soát các giao dịch, bí mật theo dõi quy luật hoạt động, thu thập tài liệu, chứng cứ; đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an phường Thành Sen làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội cũng như vai trò của từng đối tượng.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị Tuyết. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Sau thời gian trinh sát, xác minh và củng cố tài liệu, lực lượng Công an xác định các đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay với mức lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, qua đó thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và được phê duyệt kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai các tổ công tác tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều giấy vay tiền, 2 sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, 3 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, giấy tờ và dữ liệu điện tử có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, trước những tài liệu, chứng cứ khách quan đã được thu thập, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai nhận phương thức tổ chức hoạt động, cách thức quản lý các khoản vay, thu tiền gốc, tiền lãi cũng như vai trò của từng người trong quá trình thực hiện hành vi cho vay lãi nặng.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị Thúy. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị Thúy. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy đã thực hiện 330 lượt cho vay, trong khi Nguyễn Thị Tuyết thực hiện hơn 500 lượt cho vay đối với nhiều cá nhân trên địa bàn. Tổng số tiền các đối tượng đã cho vay lên tới 82.387.000.000 đồng, với mức lãi suất cao hơn nhiều lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 25/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết để tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.