Clip: Bị người đàn ông lạ lẻn vào nhà ôm bế, bé gái giãy giụa kêu cứu

Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lạ mặt lẻn vào nhà, tiếp cận và ôm bế một bé gái ở phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk khiến cháu bé hoảng sợ, giãy giụa và liên tục kêu: "Cứu con với!".

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông lẻn vào nhà, bế cháu bé.

Theo vị lãnh đạo này, lực lượng công an đã tiến hành trích xuất hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường liên quan, đồng thời thông báo đến người dân để phối hợp cung cấp thông tin, tố giác đối tượng.

"Qua rà soát các đối tượng trên địa bàn tổ dân phố Cao Thắng và khu vực lân cận, đến nay vẫn chưa có thông tin phản ánh về nghi phạm. Nhiều khả năng đối tượng từ địa phương khác đến nên chúng tôi đang tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm", vị lãnh đạo này thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Công an phường Ea Kao, bên cạnh việc truy tìm đối tượng, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không để trẻ nhỏ ở nhà một mình, khóa cửa cẩn thận và lắp đặt hệ thống camera giám sát nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đồng thời hỗ trợ công tác điều tra khi xảy ra các vụ việc tương tự.

Khu vực bé gái bị đối tượng lạ tới bế đi.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái trú tại tổ dân phố Cao Thắng, phường Ea Kao đang ngồi trước sân nhà thì bị một người đàn ông lạ mặt tiếp cận.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, người đàn ông mặc áo dài tay, quần đùi, đội mũ và bịt kín mặt đi vào khuôn viên nhà. Khi đến gần, người này bất ngờ nắm tay rồi ôm bé gái, liên tục nói: "Đi ra đây với chú". Bị người lạ ôm, bé gái hoảng sợ, giãy giụa và liên tục kêu lớn: "Cứu con với!".

Nghe tiếng tri hô của cháu bé, người đàn ông lập tức buông tay rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài cổng. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh của gia đình ghi lại.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ lo ngại trước hành vi táo tợn của người đàn ông, đồng thời mong cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định, góp phần bảo đảm an toàn cho trẻ em và người dân trên địa bàn.