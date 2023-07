Điều làm nên sức hút của phần 2 anime Sugar Apple Fairy Tale trên FPT Play

Sugar Apple Fairy Tale (Bậc Thầy Kẹo Bạc và Hắc Tinh Linh) là bộ anime nổi tiếng chuyển thể từ bộ light novel cùng tên của tác giả Mikawa Miri. Sau phần 1 nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng otaku, FPT Play tiếp tục trình chiếu phần phim thứ 2. Series giữ được sức nóng với ngã rẽ mới của Anne Halford trên hành trình trở thành bậc thầy làm kẹo.

Chuyện tình ngọt ngào

Ở phần phim mới, Anne Halford quyết định tham dự cuộc thi điêu khắc bằng đường, diễn ra tại lễ hội hoàng gia ở thủ đô Lewiston. Tại đây, Anne đã bị sốc khi chứng kiến người dân trói buộc các tinh linh bằng cách cướp đi đôi cánh và xem họ như nô lệ.

Anne Halford với ước mơ trở thành bậc thầy kẹo bạc

Mặc cho những cảnh báo nguy hiểm, Anne vẫn mua lại một tinh linh bị giam cầm tên Shall. Dù ân nhân sẵn lòng trả lại cuộc sống tự do, Shall quyết định trở lại, hỗ trợ Anne thực hiện ước mơ của mình. Bắt đầu từ phần 2, mối quan hệ giữa hai người bước sang một trang mới.



Khác xa phản ứng lạnh lùng, ngờ vực với những người xung quanh, chàng tinh linh dành cho Anne một sự quan tâm đặc biệt. Cô thợ làm kẹo dần chiếm vị trí quan trọng trong lòng Shall. Đến hết tập 2, dù chưa có nhiều cảnh "tình bể bình" nhưng những cử chỉ dịu dàng, tương tác ngọt "lịm tim" đã khiến cặp đôi Shall - Anne trở thành đề tài "hot" trong cộng đồng fan.

Những cảnh ngọt ngào luôn là đề tài "hot"

Kỹ xảo được chăm chút



Bộ phim lấy bối cảnh là nơi những tinh linh cùng chung sống với con người. Điều này đòi hỏi khâu đồ họa cần đáp ứng được tính chân thật ở những khung cảnh trần thế, nhưng đồng thời vẫn có màu sắc bay bổng ở thế giới thần tiên.

Chính vì lẽ đó, chất lượng kỹ xảo được đạo diễn Youhei Suzuki đặc biệt chăm chút. Từ chuyển chuyển động ở đôi cánh của các tinh linh đến những phân cảnh về quá trình làm kẹo, tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ. Hình ảnh trong phim được nhiều khán giả nhận xét là chân thật như thể đang bước vào một vùng đất trong mơ.

Kỹ xảo trong phim được chú trọng đến từng chi tiết

Hơn nữa, những phân cảnh về quá trình làm kẹo của các nhân vật cũng được trau chuốt từng chi tiết, màu sắc nhằm thể hiện độ công phu đến người xem. Studio chịu trách nhiệm sản xuất anime này là J.C.Staff. Đây là nơi đã đóng góp trên dưới 200 tác phẩm vào ngành công nghiệp tỷ yên của Nhật Bản. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực này, họ đã giúp các nhân vật và hiệu ứng kỹ xảo xuất hiện trong phim một cách chỉn chu, chuyên nghiệp.

Nội dung ý nghĩa

Không đơn thuần là sản phẩm giải trí, anime còn là nơi thể hiện văn hóa và những bài học giá trị trong cuộc sống. Viết tiếp câu chuyện về hành trình chinh phục giấc mơ của cô gái trẻ, những giá trị nhân văn được lồng ghép khéo léo ngay trong chính nội dung của Sugar Apple Fairy Tale.

Anne luôn kiên trì theo đuổi ước mơ của bản thân

Anne xuất thân từ gia đình có truyền thống làm kẹo. Ngay từ nhỏ cô bé đã yêu thích món ăn ngọt ngào này. Anne đã gặp phải không ít khó khăn, thử thách nhưng thay vì than vãn hay buông xuôi, cô chăm chỉ rèn luyện mỗi ngày. Ý chí nghị lực đã giúp Anna giữ được sự kiên trì chờ đến ngày chứng minh được tay nghề, tiếp nối thành công của mẹ.



Anne cũng không đơn độc trên hành trình của mình. Đồng hành cùng cô thợ trẻ không thể thiếu sự hỗ trợ đắc lực của hai tinh linh Shall - Mythril. Giữa những mưu mô đen tối nhắm vào Anne, tình bạn, tình yêu giữa họ là điểm sáng làm nên sự tươi mới, ngọt ngào cho bộ phim.

Dàn diễn viên lồng tiếng đã góp phần vào sự thành công của bộ phim

Phần 2 của Sugar Apple Fairy Tale quy tụ dàn seiyuu (diễn viên lồng tiếng) chất lượng. Trong đó có thể kể đến như Yuka Nukui, Mizunaka Masaaki, Rie Takahashi và Takuma Terashima... Với những yếu tố trên, tác phẩm hứa hẹn trở thành bộ shoujo đáng chú ý nhất trong tháng 7.



