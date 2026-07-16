Điều khó tin đang xảy ra với nước Nga

Một sự đảo ngược khó tin đang xảy ra trong mối quan hệ thương mại giữa Nga và Ấn Độ.

Nga mua ngược dầu từ Ấn Độ

Các công ty năng lượng hàng đầu của Nga đã tiếp cận các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ để mua thêm xăng, sau khi các cuộc tấn công của Ukraine khiến một phần đáng kể công suất lọc dầu của Nga ngừng hoạt động, theo Reuters hôm 16/7.

Thực tế, trong những năm gần đây, quan hệ thương mại năng lượng giữa Nga và Ấn Độ chủ yếu diễn ra theo chiều ngược lại. Sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga, Ấn Độ tăng mạnh nhập khẩu dầu thô giá rẻ từ Nga để chế biến tại các nhà máy lọc dầu trong nước.

Một phần sản phẩm sau đó được tiêu thụ nội địa, phần còn lại được xuất khẩu sang nhiều thị trường.

Vì vậy, việc các công ty năng lượng Nga chủ động tìm mua xăng từ các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ được xem là một sự đảo ngược khó tin trong quan hệ thương mại năng lượng giữa hai nước, đồng thời phản ánh mức độ gián đoạn mà ngành lọc dầu Nga đang phải đối mặt.

Theo Reuters, Nga đang trải qua cuộc khủng hoảng nguồn cung xăng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Một nguồn tin cho biết ít nhất một lô xăng có nguồn gốc từ Ấn Độ đã được vận chuyển đến Nga và dự kiến sẽ còn nhiều lô hàng khác. Nguồn tin này cũng nhận định gần 40% công suất lọc dầu của Nga khó có thể khôi phục trong ít nhất hai tháng, nếu không xảy ra thêm các cuộc tấn công mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ-Nga tại New Delhi, Ấn Độ năm 2025. Ảnh: Sputnik

Theo nguồn tin, các tập đoàn năng lượng lớn của Nga như Rosneft, Gazprom Neft và Lukoil đã liên hệ với cả các nhà máy lọc dầu tư nhân lẫn quốc doanh của Ấn Độ để tìm kiếm nguồn cung. Nếu đạt được thỏa thuận, việc giao dịch sẽ được thực hiện thông qua các công ty thương mại.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ ba nhà máy lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ cho biết họ đã nhận được đề nghị từ phía Nga nhưng không có lượng xăng dư thừa để xuất khẩu. Ba doanh nghiệp này gồm Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum (BPCL) và Hindustan Petroleum (HPCL). Các công ty năng lượng Nga cũng như Bộ Năng lượng Nga chưa phản hồi đề nghị bình luận của Reuters.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết các công ty Ấn Độ không bán nhiên liệu trực tiếp cho Nga. Tuy nhiên, ông cho rằng Nga có thể đã mua nhiên liệu có nguồn gốc từ Ấn Độ thông qua các nhà giao dịch.

Có thể vận chuyển qua hình thức chuyển tải giữa các tàu

Reuters cho biết các lô hàng tiếp theo từ Ấn Độ có thể được chuyển đến Nga theo hình thức chuyển tải giữa các tàu. Nguồn tin cũng cho biết nếu các cuộc tấn công của Ukraine tiếp tục làm gián đoạn thêm công suất lọc dầu, Nga nhiều khả năng sẽ tìm mua thêm dầu diesel, dù hiện nguồn cung mặt hàng này vẫn đáp ứng được nhu cầu.

Đầu tháng này, Reuters từng đưa tin các nhà giao dịch đã bán xăng do Nayara Energy - nhà máy lọc dầu của Ấn Độ do Rosneft sở hữu một phần - sản xuất cho Nga.

Theo dữ liệu của Kpler dựa trên ảnh vệ tinh, tàu chở dầu Agni đã bốc khoảng 42.000 tấn xăng tại cảng Vadinar của Nayara trong giai đoạn 18-20/6, sau đó chuyển hàng sang tàu Garnet tại khu vực Damietta Light ngoài khơi Ai Cập vào ngày 6-7/7. Theo Kpler, tàu Garnet dự kiến cập cảng Vitino của Nga vào khoảng ngày 26/7.

Các nguồn tin trong ngành vận tải cũng cho biết một tàu chở dầu khác là Varg, chở đầy xăng từ cảng Vadinar, đang hướng tới kênh đào Suez. Hàng hóa trên tàu dự kiến sẽ tiếp tục được chuyển sang một tàu khác ngoài khơi Ai Cập trước khi vận chuyển đến Nga.

Phản hồi Reuters, Nayara Energy khẳng định công ty "chưa từng bán và cũng không có kế hoạch bán nhiên liệu cho các công ty Nga".

"Nayara Energy vẫn cam kết phục vụ thị trường Ấn Độ và đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trên khắp cả nước", công ty cho biết.

"Là nhà bán lẻ nhiên liệu tư nhân lớn nhất Ấn Độ, ưu tiên của chúng tôi là bảo đảm nguồn cung cho hơn 7.000 trạm xăng cùng các kênh phân phối khác, bao gồm cả khách hàng mua số lượng lớn."