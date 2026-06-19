Điều gì khiến người đàn ông ban ngày làm văn phòng, tối chạy xe ôm, đêm học tiến sĩ?

Sau giờ làm việc văn phòng, anh tiếp tục chạy xe ôm công nghệ, nghiên cứu tiến sĩ. Lịch trình dày đặc của người đàn ông khiến không ít người đặt câu hỏi: Điều gì đã thôi thúc anh làm việc không ngừng nghỉ?

Khi phần lớn mọi người kết thúc ngày làm việc và trở về nhà nghỉ ngơi, Deepak Pandey lại bắt đầu "ca làm thứ hai" của mình.

Người đàn ông đến từ Ấn Độ gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi chia sẻ lịch trình dày đặc kéo dài từ sáng đến khuya. Ngoài công việc văn phòng giờ hành chính, anh còn chạy xe ôm công nghệ, theo học chương trình tiến sĩ, tự nấu ăn, chỉnh sửa video và xây dựng nội dung số trên các nền tảng trực tuyến.

Video ghi lại một ngày điển hình của Pandey nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ là số lượng công việc anh đảm nhận mà còn là lý do phía sau quyết định ấy.

Pandey cho biết đã có thời gian anh cảm thấy cuộc sống của mình rơi vào trạng thái bế tắc. Mỗi ngày đều lặp lại với công việc từ 9h đến 17h, rồi trở về nhà trong cảm giác mệt mỏi và thiếu động lực.

Dù có một công việc ổn định, anh vẫn cảm thấy mình chưa thực sự sống đúng với những gì mong muốn.

"Tôi từng để nỗi sợ thất bại, sợ bị đánh giá và sợ thử những điều mới mẻ kiểm soát cuộc sống của mình trong nhiều năm", Pandey chia sẻ.

Bước ngoặt đến khi anh quyết định thay đổi. Thay vì tiếp tục chờ đợi một thời điểm hoàn hảo, Pandey đăng ký học tiến sĩ, tìm thêm công việc ngoài giờ và bắt đầu thử sức với lĩnh vực sáng tạo nội dung. Những quyết định ấy khiến lịch trình của anh trở nên dày đặc hơn bao giờ hết.

Hiện nay, sau khi tan sở, Pandey tiếp tục chạy xe cho Rapido – một nền tảng gọi xe phổ biến tại Ấn Độ. Theo chia sẻ của anh, công việc này giúp kiếm thêm khoảng 600-700 rupee mỗi ngày. Nếu làm việc toàn thời gian vào ngày nghỉ, thu nhập có thể tăng lên khoảng 1.500 rupee.

Ban đầu, anh chỉ xem đây là cách để giải tỏa áp lực sau giờ làm việc. Tuy nhiên, theo thời gian, việc gặp gỡ nhiều hành khách khác nhau đã mang lại cho anh những trải nghiệm thú vị và trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống.

Không dừng lại ở đó, Pandey còn dành thời gian nghiên cứu luận án tiến sĩ và sản xuất các video chia sẻ hành trình phát triển bản thân.

Anh cho rằng chính việc bước ra khỏi vùng an toàn đã giúp bản thân khám phá những khả năng mà trước đây chưa từng nghĩ tới.

Trong phần chú thích của video được lan truyền rộng rãi, Pandey viết: "Sau một ngày làm việc từ 9h đến 17h, cảm giác mệt mỏi đôi khi chỉ là một cái cớ. Khi ước mơ đủ lớn, đôi chân sẽ không bỏ cuộc ngay cả lúc 23h".

Thông điệp này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều người trẻ. Theo truyền thông Ấn Độ, không ít người cho biết câu chuyện của Pandey đã truyền cảm hứng để họ tận dụng quỹ thời gian ngoài giờ làm việc cho các dự án cá nhân hoặc công việc phụ nhằm cải thiện cuộc sống.

Một người dùng mạng xã hội bình luận rằng chính câu chuyện của Pandey đã thôi thúc anh bắt đầu công việc chạy xe công nghệ sau giờ làm để tăng thu nhập. Nhiều người khác cũng gửi lời chúc và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần nỗ lực không ngừng của người đàn ông này.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại. Một số chuyên gia và người dùng mạng cho rằng lịch trình quá dày đặc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần nếu kéo dài trong nhiều năm. Theo họ, việc theo đuổi năng suất liên tục không nên trở thành thước đo duy nhất của thành công.

Dù gây ra những tranh luận trái chiều, câu chuyện của Deepak Pandey vẫn chạm tới cảm xúc của nhiều người đang loay hoay giữa áp lực công việc, học tập và những khát vọng cá nhân.

Bởi điều khiến anh trở nên đặc biệt không nằm ở việc làm bao nhiêu công việc cùng lúc, mà ở quyết tâm không để nỗi sợ hãi quyết định cuộc sống của mình thêm một lần nào nữa.

(t/h)