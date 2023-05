Điều gì khiến mua trước trả sau thành lựa chọn chân ái của giới trẻ?

Là một gen Z chính hiệu, Đức Long (24 tuổi, Hà Nội), hiện đang làm Trader trong công ty chứng khoán cho biết: "Tất cả món đồ mình đang sử dụng có hơn nửa là mua trước trả sau".



Với lối sống tiếp cận công nghệ từ sớm, việc số hóa cách chi tiêu cũng không còn quá xa lạ với Gen Z. Đơn cử như hình thức mua sắm online đã chiếm sóng giới trẻ, thanh toán chuyển khoản nhiều hơn tiền mặt, hay thay vì bỏ một số tiền lớn để mua sắm món đồ nào đó, người trẻ lại thích lựa chọn hình thức mua trước trả sau để chi tiêu thông minh hơn. Một người làm trong lĩnh vực tài chính như Long lại càng không xa lạ gì chuyện này. Hiện tại, Long hoàn toàn có thể sử dụng các ngân hàng số, ví điện tử hay mua trước trả sau một cách thành thạo.

"Phần lớn nguồn thu hàng tháng của mình từ nghề tay trái nên rất khó để có thể đăng ký thẻ tín dụng. Vậy nên mình chọn mua trước trả sau, vì chỉ cần trả trước một khoản tiền linh động theo thu nhập, sau đó chia nhỏ các khoản thanh toán theo tháng là được. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả đồ điện tử, máy móc mình đều mua bằng hình thức này - cuộc sống và công việc trở nên thuận tiện hơn".

Đặc biệt, đối với những món hàng có giá trị cao hơn thì việc mua trước trả sau có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách ngay lập tức: "Khoản mua sắm lớn nhất đến hiện tại của mình là một chiếc laptop, đây cũng coi là món đầu tư giúp công việc của mình trơn tru hơn nhiều. Một chiếc máy tính 20 - 25 triệu khác với chiếc điện thoại 8-10 triệu. Thay vì bỏ một cục tiền lớn chỉ để mua sắm, mình có thể tận dụng hình thức mua trước trả sau, và sử dụng số tiền còn lại cho mục đích khác".



Mua trước trả sau quả thực là cách thức thanh toán mà giới trẻ ưa chuộng. Vừa có thể ngay lập tức giải quyết nhu cầu trong cuộc sống bằng việc mua sắm nhanh gọn, thanh toán dễ dàng, vừa có thể giúp tối ưu tài chính cá nhân. Đặc biệt là những người mới đi làm được vài năm như Đức Long, lịch sử tín dụng có hạn nên thẻ tín dụng cũng là điều khó tiếp cận.

"Với người trẻ như mình, sợ nhất là các thủ tục lằng nhằng trên giấy. Mình vẫn nhớ mãi ngày xưa, lúc bố mình mua xe máy trả góp tại cửa hàng đã phải lo rất nhiều. Cho nên đến khi hình thức mua trước trả sau này ra đời, mình mới cảm nhận được sâu sắc một điều: Công nghệ quả thực đã làm giảm áp lực tài chính đối với Gen Z! Chỉ cần 1 chiếc điện thoại thông minh và vài cú click đã có thể mua bất cứ món đồ nào.

Thậm chí mình còn yêu thích cách thức trả sau này hơn cả tín dụng: Hình thức đăng ký và thanh toán dễ dàng, không cần xuất trình hợp đồng lao động... Lần đầu tiên sử dụng mua trước trả sau trên Kredivo, hồ sơ của mình được xét duyệt trong thời gian rất nhanh, và mình thực sự bất ngờ với điều đó". Đức Long chia sẻ. Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ mua trước trả sau trên ứng dụng Kredivo, bên cạnh nhận được thông báo ngay tại app, bạn cũng sẽ nhận được thông báo qua email.

Mua sắm, đặc biệt là đối với các sản phẩm công nghệ có giá trị tương đối cao, đã không còn là nỗi ám ảnh về tiền bạc với nhiều người vì đã có BNPL. Bạn có thể lựa chọn mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng hoặc có thể mua sắm trực tuyến trên các nền tảng là đối tác của Kredivo (như Sendo, FPT shop, CellphoneS, Di Động Việt, Biti's, Mytour, Foodmap, Skinstore, MARC…), lựa chọn món đồ muốn mua và hoàn thiện thông tin cá nhân. Sau đó, chỉ cần 2 cú nhấp chuột ở bước cuối cùng trong Kredivo, bạn có thể mua những món đồ mình đang cần như: Đồ công nghệ, thiết bị điện máy, mỹ phẩm, thời trang, du lịch,... nhiều vô số kể!

"Thời bây giờ để mua sắm thông minh có khi chỉ cần vài cú click ở bất kỳ đâu. Gen Z như tụi mình bây giờ quá sướng, tất cả chỉ cần thao tác trên điện thoại là xong". Tuy vậy, Đức Long cũng chia sẻ thêm một số kinh nghiệm mua trước trả sau xương máu mà anh chàng đã học được.

Ai rồi cũng phải lo lắng về lãi suất và tính minh bạch của các hợp đồng mua trước trả sau. Nếu không kiểm soát lãi suất thật kỹ lưỡng, bạn sẽ gặp một số vấn đề về tài chính khó giải quyết.

Mỗi lần đứng trước quyết định mua trước trả sau Long cũng đắn đo rất nhiều. Không chỉ quan tâm về chất lượng, giá cả sản phẩm, thủ tục thanh toán,... Đức Long còn rất cặn kẽ về lãi suất.

Để có thể quản lý chi tiêu một cách tốt nhất, giúp cân bằng giữa cuộc sống và công việc thì Kredivo là lựa chọn hàng đầu bởi tính minh bạch, rõ ràng và tiện lợi.

Mua trước trả sau qua ứng dụng Kredivo không chỉ đảm bảo tính minh bạch về chi phí và kỳ hạn thanh toán, mà còn phân chia rõ ràng thứ tự ưu tiên cho từng đơn hàng để tránh trả chậm. Chỉ với vài cú nhấp chuột ở bước thanh toán, người dùng có thể trải nghiệm tính liền mạch trong ứng dụng và a lê hấp, sản phẩm có thể được trả sau trong 30 ngày. Nếu không đủ điều kiện tài chính, có thể chọn các gói trả sau 3,6 hoặc 12 tháng với lãi suất hấp dẫn trên thị trường.

Đặc biệt, dù đã cung cấp rõ ràng từng kỳ thanh toán từ khi mua hàng, nhưng trước mỗi kỳ thanh toán hàng tháng, Kredivo đều sẽ gửi tin nhắn nhắc nhở để bạn yên tâm hơn. Chính vì vậy, Đức Long cũng bớt đi phần nào lo lắng vì chiếc "não cá vàng" mau quên của mình. Đây là một hình thức hỗ trợ giúp người dùng không lo trễ lịch mỗi khi đến hẹn trả tiền. Với những người trẻ thu nhập còn hạn chế, thì mua trước trả sau của Kredivo đúng là lựa chọn "top of mind" của hội Gen Z!