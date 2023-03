Điều gì đã cứu vãn cặp đôi “nữ hoàng dao kéo” Lee Da Hae và Se7en sau trận cãi nhau to đến mức suýt chia tay?

Vào hôm 20/3 vừa qua, Lee Da Hae - Se7en tuyên bố kết hôn qua tâm thư trên trang cá nhân. 2 ngôi sao ở bên nhau được 8 năm, luôn hẹn hò một cách kín đáo vì muốn né tránh thị phi, ồn ào. Từng là cặp đôi "con ghẻ quốc dân" nhưng giờ đây, Lee Da Hae và Se7en đã thay đổi cách nhìn của công chúng nhờ tình yêu giản dị.

Tình yêu của cặp đôi không chỉ toàn màu hồng như trong thế giới cổ tích. Theo lời Lee Da Hae, họ từng suýt chia tay sau 1 trận cãi nhau to. Còn nhớ mỹ nhân My Girl đã chia sẻ thông tin bất ngờ này trong lần xuất hiện ở chương trình Point of Omniscient Interfere hồi đầu năm 2022.

Lee Da Hae từng suýt chia tay Se7en sau 1 trận cãi vã

Lần cãi vã của cặp đôi xảy ra trong năm 2021. Sau sự cố, họ còn tính tới chuyện "đường ai nấy đi", khiến người thân Lee Da Hae vô cùng ngỡ ngàng. "Nữ hoàng dao kéo" cho biết người quen của cô thậm chí còn… khóc khi nghe tin cô và Se7en có thể sẽ chia tay nhau: "Vì chúng tôi đã ở bên nhau được 1 thời gian dài nên bạn bè, anh trai tôi dần có cảm tình với Se7en. Người quen của tôi thậm chí còn rơi nước mắt khi tôi nói mình sắp chia tay anh ấy". Mẹ Lee Da Hae là người buồn bã hơn ai hết vì bà dành rất nhiều tình cảm cho Se7en và luôn khen ngợi nhân phẩm nam ca sĩ.

Chính những phản ứng từ phía gia đình, bạn bè đã khiến Lee Da Hae suy nghĩ lại về quyết định chia tay nam ca sĩ sinh năm 1984. Cũng trong giây phút quan trọng đó, cô nghĩ đến gia đình Se7en - những người thương yêu cô một cách chân thành. Cuối cùng, người đẹp My Girl chọn tiếp tục ở bên nam ca sĩ điển trai và cùng anh viết tiếp câu chuyện tình giản dị.

Người thân Lee Da Hae đều rất buồn khi hay tin cô và Se7en sắp chia tay

Lee Da Hae dành nhiều lời khen "có cánh" cho gia đình chồng sắp cưới: "Tất cả thành viên trong gia đình Se7en đều rất tốt bụng. 2 chị gái của Se7en đều dễ mến, và bố mẹ anh ấy thật sự quá tuyệt vời. Tôi có thể thấy người đàn ông giống Se7en ngoài cuộc sống nhưng không dễ gì gặp được 1 gia đình tốt bụng như gia đình anh ấy".

Lee Da Hae - Se7en đã ở bên nhau được 8 năm

Nguồn: Kbizoom