Điều đặc biệt lưu ý trong những ngày rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang bước vào một đợt rét đậm, rét hại do không khí lạnh tăng cường gây ra.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ C. Riêng vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Rét đậm, rét hại không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe mọi người mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đặc biệt là cây trồng và vật nuôi. Các chuyên gia khuyến cáo cách bảo vệ sức khỏe và giữ ấm cho cây trồng vật nuôi trong những ngày giá rét.

Miền Bắc đang bước vào đợt rét đậm, rét hại diện rộng.

Cách bảo vệ sức khỏe con người

Về ăn uống, nên ăn đủ chất, tăng cường đạm, các gia vị cay, tránh uống nước lạnh, uống đồ có cồn. Giữ ấm cơ thể bằng cách mặc nhiều lớp quần áo mỏng, chống gió, đeo găng tay, đội mũ, bịt tai.

Nếu phải làm việc ngoài trời nên đội mũ che kín tai để tránh viêm tai giữa, viêm họng, viêm xoang. Buổi tối nên ngâm châm bằng nước ấm giúp lưu thông máu và làm ấm cơ thể, ngủ ngon giấc.

Người dân cần đặc biệt lưu ý không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín, dẫn đến ngộ độc khí CO, gây tử vong rất nhanh, không nên uống rượu khi ở ngoài trời lạnh, không nên tập thể dục quá sớm, đặc biệt với người cao tuổi, người mắc bệnh lý về hô hấp, tim mạch.

Ngoài ra, nên giữ ấm trong nhà bằng cách hạn chế mở cửa, sử dụng các thiết bị sưởi như điều hòa, máy sưởi điện, sử dụng thảm trải sàn cho phòng khách, phòng ngủ và phòng làm việc.

Phòng chống rét cho vật nuôi, hoa màu

Người dân nên gia cố chuồng trại, dùng bạt, tấm ni lông lớn cho kín chuồng trại, hạn chế gió lùa, giữ nền chuồng khô và bổ sung chất độn như rơm rạ.

Nên dự trữ cỏ khô, cây ngô, cây sắn, thức ăn ủ chua. Những ngày giá rét nên tăng cường thức ăn giàu năng lượng như cám gạo, cám ngô, cho trâu bò uống đủ nước ấm.

Những ngày nhiệt độ xuống dưới 13 độ không thả trâu bò, nhiệt độ xuống dưới 10 độ thì nên sưởi ấm cho trâu bò như ủ trấu, đốt lửa.

Ngoài ra, trước mùa rét nên tẩy sán lá gan cho trâu bò, tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại.

Với rau màu, các chuyên gia khuyến cáo nên thu hoạch ngay những loại đến kỳ, bón thêm phân kali, phân lân, kết hợp ủ gốc bằng mùn, rơm, rạ, theo dõi sát sinh vật gây hại trên cây.

Với rau ăn lá che bằng nilon trắng. Các cây lạc, đậu tương, ớt, ngô xuân không gieo trồng khi nhiệt độ dưới 13 độ. Khi có sương muối dùng thùng ô doa, vòi bơm tưới, phun nước trên mặt lá.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc đang bước vào cao điểm của mùa đông. Từ nay đến tháng 1/2023, nhiều đợt rét đậm, rét hại có thể xảy ra. Riêng đợt rét đậm, rét hại hiện tại có thể kéo dài đến 30/12, sau đó trời tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng dần.