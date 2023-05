Điều bí mật của 3 cầu thủ nổi tiếng

Tuổi trẻ, tài cao và cùng khát vọng lớn



Vài năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến lớn, gặt hái được nhiều thành công trên đấu trường châu lục: đoạt ngôi vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng tại SEA Games 31 và lần đầu tiên trong lịch sử tham gia thi đấu tại vòng loại 3 World Cup 2022.

Để đạt được những thành tích đáng tự hào trên, không thể không nhắc đến những tài năng trẻ nổi bật đầy tiềm năng như Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh... Bên cạnh vẻ ngoài điển trai, sự nỗ lực cùng tài năng, những cầu thủ này còn làm "điêu đứng con tim" của không ít fan nữ. Những chân sút này đang cống hiến hết mình để mang vinh quang về cho nước nhà.

Đỗ Hùng Dũng là một trong những tiền vệ trẻ tài ba của đội tuyển Việt Nam, anh chinh phục người hâm mộ bằng những pha bóng uyển chuyển và những cú sút xa đầy uy lực. Với sự thông minh cùng khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời, Hùng Dũng là một trong những trụ cột của đội tuyển Việt Nam giúp đội giành được nhiều thành công trên đấu trường quốc tế. Bên cạnh đó, "thủ quân" của đội tuyển Việt Nam còn được biết đến là một cầu thủ chuyên nghiệp với tinh thần đồng đội cao, nỗ lực hết mình để giành được kết quả tốt nhất cho tập thể.

Đoàn Văn Hậu - tài năng trẻ được yêu thích nhất của bóng đá Việt Nam. Với chiều cao 1m85, hội tụ nhiều yếu tố từ thể hình, thể lực và kỹ thuật, anh được đánh giá là một trong những hậu vệ trái triển vọng nhất. Văn Hậu đã chứng minh được khả năng khi là cầu thủ đầu tiên tại Việt Nam chơi bóng chuyên nghiệp tại trời Âu. Với lối đá máu lửa và tinh thần quyết thắng, Văn Hậu luôn nỗ lực hết mình theo bóng, cống hiến những pha bóng thăng hoa, góp phần mang về chiến thắng dù đang khoác áo cho câu lạc bộ nào. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin nơi Đoàn Văn Hậu – người sẽ tiếp tục cống hiến thành tích tuyệt vời cho nền bóng đá Việt.

Bùi Hoàng Việt Anh - chàng trung vệ 1m86, không ngại đối đầu với những ngoại binh cao to của đối thủ, hiện thuộc biên chế của Câu lạc bộ Hà Nội. Chàng cầu thủ để lại ấn tượng vì cách chơi bóng bình tĩnh, tự tin, già dặn trên sân cỏ đối lập với vẻ ngoài trẻ trung, ngoại hình "siêu" điển trai của mình ngoài đời. Nhờ khả năng quan sát và bọc lót tốt, lối chơi không ngại va chạm nên anh chàng là chốt chặn an toàn của toàn đội. Đôi khi, Bùi Hoàng Việt Anh chơi bóng hay như một tiền đạo khá "mắn" bàn thắng. Tuyển thủ quê Thái Bình từng nhận được danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải V-League 2020 và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2022 của VPF.

Có thể thấy, với vị trí thi đấu khác nhau, những điểm mạnh yếu khác nhau, tuy nhiên ba cầu thủ trẻ Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh đều mang trong mình sự nhiệt huyết, khát khao tạo được dấu ấn trong sự nghiệp, mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà. Cả 3 cầu thủ đều bật mí rằng đã có chung một lựa chọn về "người bạn đồng hành".

"Người bạn đồng hành" trên chặng đường chinh phục sân cỏ quốc tế

Theo chia sẻ của Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh, dù ở đỉnh vinh quang hay là người bình thường của sự nghiệp thì gia đình vẫn được coi là điểm tựa vững chắc và vô cùng quan trọng. Gia đình là nguồn động viên và hỗ trợ tinh thần đầu tiên. Khi gặp khó khăn, áp lực từ công việc hay trên sân cỏ, gia đình luôn là chốn về để tìm lại sự bình yên, được khích lệ và động viên; là nơi giúp các cầu thủ giữ vững tinh thần, vượt qua khó khăn và trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, để có được những thành tích như ngày hôm nay Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh phải hy sinh thời gian bên gia đình do lịch trình tập luyện dày đặc. Do đó, thời gian quan tâm và chăm sóc gia đình phần nào cũng hạn chế. Các cầu thủ cần có "Người bạn đồng hành" để giúp đỡ, sẻ chia, san sẻ một phần trách nhiệm; giúp các cầu thủ an tâm phát triển sự nghiệp.

Đoàn Văn Hậu, Hùng Dũng và Bùi Hoàng Việt Anh đã lựa chọn các sản phẩm bảo hiểm của BSH làm "người bạn đồng hành", để chăm sóc bản thân và các thành viên trong gia đình. Với mức phí cạnh tranh, phạm vi bồi thường rộng, bảo hiểm BSH linh hoạt trong việc cung cấp các loại hình bảo hiểm và thời hạn bảo vệ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Chinh phục đấu trường bóng đá quốc tế là khát khao, là mục tiêu mà mỗi cầu thủ Việt Nam hy vọng có thể đạt được. Mong rằng, với sự đồng hành của bảo hiểm BSH cùng nhiệt huyết, tài năng và sức trẻ sẽ giúp Văn Hậu, Hùng Dũng và Bùi Hoàng Việt Anh và các cầu thủ an tâm phát triển sự nghiệp làm rạng danh bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.