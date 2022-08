Diễn viên Bình An tiết lộ sợ Quỳnh Kool sau những cảnh quay bị "hành hạ"

Ngay từ khi bộ phim “Ga-ra hạnh phúc” lên sóng tập đầu tiên, diễn viên Bình An đã gây ấn tượng với vai Quân - một chàng trai bảnh bao, thư sinh, có tình yêu đẹp với Sơn Ca (Quỳnh Kool). Tuy nhiên, Quân lại lén lút cặp kè với nữ giám đốc Cẩm Khê (Diễm Hương) với khát vọng đổi đời.



Hai lần đóng vai trai bao trên phim là hai màu sắc hoàn toàn khác của Bình An

Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi đây là lần thứ hai Bình An nhận dạng vai này. Trước đó, ở bộ phim “Những cô gái trong thành phố”, Bình An vào vai Tùng - một chàng trai nghèo cặp bồ với nữ đại gia Xuân (Ngọc Crystal Eyes).

Tuy nhiên, trong buổi họp báo ra mắt phim “Ga-ra hạnh phúc”, Bình An chia sẻ, nếu so sánh thì hai vai diễn khác nhau hoàn toàn. “Vai diễn trong “Những cô gái trong thành phố” là một chàng trai rất ngu ngơ dại khờ, nghe theo lời dụ dỗ lời ngon ngọt như rót mật vào tai và thay đổi bản thân mình. Còn chàng trai trong “Ga-ra hạnh phúc hoàn toàn khác. Anh ta chủ động làm việc này vì tiền để đạt được mục đích của anh ta. Vai diễn này chắc chắn sẽ làm khác, sẽ không còn ánh mắt ngu ngơ dại khờ, nếu ánh mắt này xuất hiện trong phim thì chắc chắn là anh ta đang diễn để đạt được mục đích 1 là lừa tình, 2 là vì tiền".

Cùng theo dõi cuộc trò chuyện dưới đây với diễn viên Bình An để hiểu hơn về vai Quân trong “Ga-ra hạnh phúc”:

Tiếp tục nhận vai trai bao trong “Ga-ra hạnh phúc” cảm xúc của Bình An thế nào?

Bình An và đạo diễn Bùi Quốc Việt đã từng làm việc với nhau 3 bộ phim rồi. Bình An nghĩ rằng, với một vai diễn như vai Quân thì anh Việt đã tin tưởng tuyệt đối để chọn mình. Đối với một diễn viên khi được đạo diễn tin tưởng và giao vai là một vinh dự. Được làm việc cùng đạo diễn Bùi Quốc Việt nên mình không hề lăn tăn mà sẽ đồng ý luôn!

Liên tục nhận vai phản diện từ sát nhân đến trai bao lừa tiền, lừa tình... Bình An có e ngại sẽ bị đóng đinh với những vai đểu trên màn ảnh?

Bình An không phải người kén vai. Với mình thì vai diễn nào cũng được, miễn là được cống hiến, được làm phim, được trải nghiệm và được học hỏi. Làm vai tốt để được mọi người yêu quý thì Bình An có nhiều vai rồi.

Tuy nhiên, mình rất sợ mọi người cho rằng như thế là nhàm chán, một màu. Thế nên 2 năm gần đây, An chỉ nhận những vai phản diện, vai để bị ghét. Đương nhiên, khi nhận vai phản diện, Bình An luôn sẵn sàng đón nhận “gạch đá” cũng như những ý kiến trái chiều về mình. Khán giả càng khắt khe thì Bình An càng nỗ lực để cố gắng hơn.

Cũng có lúc Bình An cảm thấy chạnh lòng khi một bộ phận khán giả thậm chí chưa xem phim, phim chưa lên sóng đã có những ý kiến chê bai, ngôn từ khá gay gắt. Bình An hy vọng mọi người sẽ nhìn nhận ở nhiều khía cạnh, công tâm với chúng mình hơn.

Bình An có nhiều cảnh hôn, ngọt ngào trong "Ga-ra hạnh phúc"

Hầu hết các phim của Bình An đều có cảnh hôn, thậm chí cả cảnh nóng. Bình An có phải xoa dịu hay thỏa hiệp với Phương Nga mỗi khi nhận vai mới?

Bình An và Phương Nga đã gắn bó bên nhau được 5 năm - một quãng thời gian chưa dài nhưng cũng đủ để hai đứa hiểu nhau. “Ga-ra hạnh phúc” cũng không phải phim đầu tiên mình làm có cảnh hôn, thực ra là chưa phim nào mình làm mà không có cảnh hôn cả. Điều mà mình trân trọng nhất là luôn có một người đồng hành thấu hiểu và thông cảm cho công việc của mình. Đó là điều tuyệt vời nhất!

Hai bạn diễn nữ đều dành lời khen cho Bình An có kinh nghiệm dày dặn khi thực hiện cảnh hôn. Vì sao cảnh hôn giữa Bình An và Quỳnh Kool kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ?

Thực ra cảnh đó là quay tại một quảng trường vào cuối giờ chiều nên có rất nhiều khán giả đến xem cộng với việc đây là một phân đoạn rất dài và nhiều cung bậc cảm xúc. Tất cả yếu tố trên đã dẫn đến việc cảnh quay đó thực hiện trong hơn 2 tiếng.

Cái tát đau điếng mà Sơn Ca (Quỳnh Kool) dành cho Quân có phải cảnh quay đáng nhớ nhất với Bình An?

Có rất nhiều cảnh quay đáng nhớ trong phim và đối với An tất cả các cảnh bị bạn diễn Quỳnh Kool "hành hạ" đều đáng nhớ như nhau. Quả thật là sau mấy cảnh bị tát, bị đánh, tự nhiên mình rất sợ Quỳnh (Cười). Quỳnh nhập tâm và đánh đau dã man!

Bình An có nghĩ lối sống thực dụng của Quân trong phim là hiện tượng của một bộ phận giới trẻ hiện nay?

Mình nghĩ là hình tượng của Quân đương nhiên vẫn tồn tại trong giới trẻ hiện nay nhưng là cá biệt, vì bản thân mình khi đọc kịch bản đều tự hỏi là sao Quân là ngu ngốc đến vậy, từ hành động cho đến lời nói. Nhiều khi mình phải thay đổi lời thoại để cho nhân vật bớt "ngốc” đi và đỡ bị "ăn tát" đi nhưng vẫn phải giữ đúng ý của phân đoạn.

Cảm ơn Bình An về cuộc trò chuyện này!