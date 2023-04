Diễn biến mới vụ cô gái bị lột đồ, cắt tóc giữa đường ở Bình Dương

Chiều 4/4, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin liên quan đến vụ cô gái bị lột đồ, cắt tóc giữa đường gây xôn xao dư luận.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin tại họp báo

Theo thông tin từ công an, vào chiều 27/3, chị Đ.B.T (18 tuổi, quê Cà Mau) đi cùng ông V.M.K. (32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) trên ô tô con biển số Bình Dương đến một cửa hàng nằm trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một để mua vật dụng. Mua xong, cả hai người lên ô tô để đi về thì bất ngờ bị ô tô nhãn hiệu Mercedes màu trắng chặn đầu ô tô của ông K.

Lúc này, Tằng Xỉu Phùng cùng Hỷ Xường Hướng, Nìm Thùy Trang vây ô tô yêu cầu ông K. và chị T. ra khỏi xe, sau đó thực hiện hành vi đánh đập các nạn nhân. Thời điểm này, Phùng, Hướng và Trang thực hiện hành vi túm tóc, cắt tóc của chị T., dùng tay chân đánh vào đầu, mặt và ngực nạn nhân.

Hiện trường vụ cô gái bị lột đồ, cắt tóc giữa đường

Chưa dừng lại, các đối tượng còn lột hết quần áo của chị T. giữa đường để nhục mạ rồi lấy đi tài sản là chiếc điện thoại Iphone 14 Promax màu trắng của ông K. (trị giá 29 triệu đồng). Sau đó, nhóm của Phùng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Quá trình xác minh, lực lượng công an xác định ông V.M.K. có vợ là bà Tằng Xỉu Phùng đã kết hôn từ năm 2014. Từ tháng 1/2023 đến khi xảy ra vụ việc, ông K. và Phùng xảy ra mâu thuẫn, sống ly thân nhưng chưa ly hôn.

Tuy nhiên trước đó, khoảng tháng 10/2022 đến lúc xảy ra vụ việc, ông K. và chị T. có mối quan hệ tình cảm trai gái bị gia đình Tằng Xỉu Phùng phát hiện. Ngày 27/3, gia đình Phùng theo dõi ông K. rồi phát sinh sự việc trên.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ các nghi can liên quan gồm: Tằng Xỉu Phùng (em dâu bà Trang, 33 tuổi); Nìm Thùy Trang (34 tuổi); Hỷ Xường Hướng (mẹ ruột của bà Phùng, 60 tuổi) cùng ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi "Làm nhục người khác". Sau đó, công an đã áp dụng biện pháp tại ngoại để điều tra đối với Nìm Thùy Trang vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một thụ lý, tiếp tục điều tra để xử lý.