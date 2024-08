Diễn biến mới nhất vụ lùm xùm của Nam Thư: Xôn xao tin "Chính thất" bị chồng nộp đơn tố cáo?

Sau 1 tháng để từ ngày bài đăng "tố" Nam Thư từ tài khoản Z. D. xuất hiện trên mạng xã hội thì vụ ồn ào tình ái này vẫn chưa đi đến hồi kết. Trong khi Nam Thư cho biết chờ kết luận từ cơ quan điều tra, Z. D. liên tục đăng bài mỉa mai, "cà khịa" thì mới đây diễn biến liên quan đến anh L. - nhân vật được cho là "anh chủ homestay", chồng Z. D. gây xôn xao. Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện văn bản, cuộc gọi được cho là đơn anh L. xác nhận đã tố cáo vợ đưa thông tin sai lệch, giả mạo chữ ký để làm hợp đồng, chiếm đoạt tài sản...

Cụ thể, trong văn bản được cho là từ anh L. gửi đến cơ quan chức năng có nội dung: "Hành vi đưa nhiều thông tin sai lệch của tôi và gia đình tôi lên mạng xã hội khiến cuộc sống của tôi và gia đình bị gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và công việc của tôi. Bà V. (chủ tài khoản Z. D.) có động thái ngụy tạo chữ ký của tôi để giả mạo hợp đồng góp vốn kinh doanh. Tôi khẳng định một lần nữa, những thông tin bà V. đưa lên là hoàn toàn vô căn cứ. Tôi chưa từng ký với bà V. bất kỳ hợp đồng nào trước đó, chữ ký bà V. đưa lên cũng không phải là của tôi nhằm vu khống, chiếm đoạt tài sản và truyền tải thông tin sai lệch đến cộng đồng mạng".

Hiện tại, phía Z. D. chưa lên tiếng về việc bị chồng nộp đơn tố cáo, trang cá nhân của cô cũng bất ngờ "im hơi lặng tiếng", không có bất kỳ chia sẻ nào trong 1 ngày qua.

Xôn xao thông tin "anh chủ homestay" nộp đơn tố cáo vợ giả mạo chữ ký, tung tin bịa đặt làm cuộc sống của anh và gia đình gặp nguy hiểm

Liên quan đến vấn đề tiền bạc, trước đó Z. D. cũng xảy ra khẩu chiến với mẹ chồng. Bà M. - mẹ của anh L. tố con dâu vay tiền không trả, lợi dụng gia đình chồng. Bà cho rằng bản thân coi Z. D. như con ruột, từng cho con dâu mượn 250 triệu đồng, 1 cây vàng nhưng lần nào chuyển tiền cũng không thấy trả. Đồng thời, trong các bài đăng sau đó, bà bức xúc cho biết Z. D. chưa từng phải làm dâu 1 ngày, không hỏi thăm khi bà đau ốm, thích đi là đi thích về là về... Bà M. thẳng thắn nhắn nhủ con dâu: "Mẹ nói con về phụ kinh doanh nuôi 3 đứa cháu với mẹ, tiền con làm mẹ cũng sẽ cho con nhưng con không chịu. Kinh doanh tiền con thu, tiền mặt bằng mẹ trả, ai sướng như con nữa?".

Sau đó, Z. D. đã đáp trả lại, cô cho biết nếu mẹ chồng đòi nợ thì nhà chồng cũng phải trả cho cô những gì đã bỏ ra. Theo lời "chính thất", cô đã đưa cho chồng 8,5 cây vàng (khoảng 654 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại) cùng với sổ tiết kiệm để góp vốn làm homestay, cô 70% và chồng 30%. Số vàng này là của hồi môn của cô trong đám cưới và nhiều hơn so với những gì mẹ chồng cho mượn.

Đồng thời, Z. D. khẳng định tiền mình mượn thì đã trả, người rõ nhất là mẹ chồng và cô đồng ý sao kê để chứng minh. Thậm chí cô còn tiết lộ thêm rằng khi cho mượn tiền, mẹ chồng cũng chỉ chuyển khoản cho con trai chứ không phải con dâu. Z. D. còn nói rằng mình được ba chồng (chồng cũ của mẹ chồng) tặng 1 cây vàng trong đám cưới thì mẹ chồng cũng đem cất, con dâu không được cầm.

Trong 1 livestream, cô nói thêm: "Trong cuộc hôn nhân này, mẹ chồng đã chửi mẹ của tôi rất nhiều, nhắn tin, gọi điện bằng những lời lẽ thô tục, xúc phạm. Bà ấy nói mẹ tôi không biết dạy con, cứ có chuyện gì xảy ra thì lỗi đầu tiên là do tôi. Chồng tôi sai cái gì, xăm mình, hút thuốc... này kia đều là do tôi. Mẹ chồng nói ngày xưa chồng tôi rất ngoan nhưng từ khi quen tôi mới thành như vậy, nhưng mọi người xem tôi đi, trên người tôi không có một vết mực nào, xăm chân mày hay môi còn không dám thì sao lại xúi chồng mình làm. Từ xưa giờ mọi chuyện đều do tôi hết".

Z. D. cũng từng đáp trả căng thẳng với mẹ chồng liên quan đến vấn đề tiền bạc

Ngày 5/8 vừa qua, Nam Thư cùng đại diện công ty, đại diện pháp lý đã có buổi làm việc để lên tiếng về ồn ào này. Theo đó, Nam Thư làm rõ các vấn đề được đồn thổi như khẳng định mối quan hệ với ông L. chỉ là bạn bè, chủ tài khoản Z. D. đã dựng câu chuyện không có thật gây tổn hại đến cô và sau đó tống tiền nữ diễn viên 500 triệu đồng. Nam Thư cũng công khai giấy xét nghiệm âm tính với chất kích thích, lên tiếng xin lỗi những người bị va lây trong câu chuyện và cho biết chờ đợi kết luận từ cơ quan điều tra.

"Tôi và anh L. là mối quan hệ bạn bè. Hơn 3 năm nay, tôi thường xuyên tới homestay của anh L. để cư trú cùng với người yêu, gia đình, bạn bè, công ty, học trò, đồng nghiệp. Tôi khẳng định tới hiện tại tôi và anh L. không có mối quan hệ trên mức tình cảm yêu đương", nữ diễn viên khẳng định.

Nam Thư xin lỗi gia đình, công chúng vì ồn ào vừa qua, còn công ty của cô đưa ra thông báo mới nhất: "Sau buổi gặp gỡ này phía công ty Nam Thư Entertainment không đưa ra kết luận gì cả mà sẽ chờ đợi sự kết luận từ cơ quan điều tra".