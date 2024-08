Diễn biến điều tra vụ phao tin giả 'nữ nhân viên Samsung lây nhiễm HIV cho 16 người'

Ngày 1/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, vừa phối hợp xác minh, làm rõ các đối tượng trong vụ việc lan truyền trên không gian mạng thông tin liên quan đến văn hóa phẩm đồi trụy và lây nhiễm bệnh HIV cho nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Công an tỉnh Thái Nguyên ban đầu xác định, ngày 25/7/2024, qua hội nhóm “Hội Trai Xinh Gái Đẹp SEV-SEVT-SDV-SEMV-HANSOL-SAMSUNG” của mạng xã hội Facebook và nhóm zalo tên “Giáo án”, Nguyễn Hồng Quân (SN 1995, trú tại thành phố Thái Nguyên - đang làm việc cho Công ty Samsung) thấy hai video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, trong đó có thông tin, hình ảnh một người nữ giới làm việc tại Công ty Samsung và đã lây nhiễm bệnh HIV cho nhiều người.

Quân sau đó dùng tài khoản nội bộ Công ty tìm kiếm và thu được kết quả thông tin hình ảnh chân dung, số điện thoại nhân viên tên C. T. D.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên làm việc với các đối tượng.

Quân đã dùng điện thoại chụp 2 hình ảnh thể hiện chân dung, nhiều thông tin cá nhân người tên C. T. D., rồi chia sẻ lên nhóm Zalo tên “Giáo Án”.

Khoảng 10 phút sau khi chia sẻ, đối tượng thu hồi hình ảnh, tuy nhiên, Công an Thái Nguyên cho rằng, 2 hình ảnh do Quân chia sẻ được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Quá trình mở rộng vụ việc liên quan, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh và làm rõ hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy của các đối tượng, gồm: Nguyễn Hồng Quân chia sẻ 3 video có nội dung nghi vấn khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm; Nguyễn Đức Nam (SN 1995, trú tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, chia sẻ 1 video; một đối tượng khác tên H. chia sẻ 2 video.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc trên cho Công an thành phố Phổ Yên để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục phối hợp điều tra, mở rộng với 2 hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” của các đối tượng.

Trước đó, ngày 26/7, trên mạng xã hội lan truyền bài viết, hình ảnh có thông tin sai sự thật liên quan đến nữ công nhân Công ty Samsung Thái Nguyên nhiễm HIV và lây lan cho nhiều người. Trước sự việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố xác minh.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh phát hiện trường hợp N. T. N. (SN 1986 trú tại thành phố Thái Nguyên) đăng tải bài viết trên facebook với lời lẽ khiếm nhã, kèm theo hình ảnh một người phụ nữ và danh sách 16 nam giới bị nhiễm HIV từ người phụ nữ trên.

Công an làm việc với đối tượng N. T. N.

Các nội dung trên chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật. Khi được mời đến làm việc với cơ quan Công an, N. T. N. đã thừa nhận sai phạm của mình khi đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm đến uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và tự giác đăng bài đính chính trên facebook cá nhân.

Căn cứ vào tài liệu đã thu thập được, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với N. T. N. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống...".