Diễn biến đau lòng vụ nhân viên hồ câu cá ở Bình Tân mất tích

Ngày 16-7, gia đình anh H.N.T.V (SN 2003) cho biết đã đến Công an TP Thủ Đức nhận xác và an táng anh V.

Sau khi báo chí đăng thông tin anh V. mất tích, Công an TP Thủ Đức phát hiện một thi thể nam giới trên sông Sài Gòn, đoạn dưới cầu Phú Mỹ (TP Thủ Đức) có đặc điểm nhận dạng giống anh V.

Thi thể anh H.N.T.V. được phát hiện trên sông Sài Gòn

Công an đã mời gia đình đến nhận dạng, lấy mẫu ADN đối chiếu và trùng khớp. Công an TP Thủ Đức cho biết nguyên nhân ban đầu anh V. tử vong do ngạt nước.

Tháng 2-2024, anh V. làm thuê ở quán nhậu, có hồ câu cá giải trí ở đường Ao Đôi (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) với mức lương khoảng 6 triệu đồng.

Thời gian làm việc tại đây, V. thường xuyên liên lạc với gia đình. Sau nhiều ngày không thấy con trai gọi điện về nhà, ngày 29-6, gia đình đến quán để hỏi thăm.

Tại đây, nhân viên của quán cho biết anh V. đã rời khỏi chỗ làm vào lúc 10 giờ ngày 24-6. Gia đình có nhờ quán trích xuất camera an ninh nhưng quán cho biết không thể trích xuất vì quá thời gian lưu trữ.