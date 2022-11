Diễn biến bất ngờ vụ một phụ nữ bị đánh tử vong trong khách sạn

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ phường 8, TP. Cà Mau) hiện bị sốc nhiễm trùng, suy đa tạng đang được điều trị thuốc vận mạch, kháng sinh, lọc máu liên tục và phải thở máy.

Ông Nguyễn Văn Xuân là bị can liên quan đến vụ đánh đập dã man khiến chị N.T.T (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) tử vong trong khách sạn. Người đàn ông này bị Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau khởi tố về hành vi “giết người”.

Theo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh nhân Xuân nhập viện vào lúc 20h ngày 14/11 và đang cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Được biết, những ngày qua, bị can Xuân liên tục nói nhảm, nhịn ăn, đi vệ sinh trong tình trạng mất kiểm soát. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã đưa bị can đi giám định tâm thần tại Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nam bộ. Tuy nhiên, khi đến nơi, bị can có dấu hiệu mệt, lơ mơ, được lực lượng làm nhiệm vụ đưa vào bệnh viện điều trị.