Điểm qua những hoạt động thú vị do WTC Lifestyle tổ chức nhân ngày 8/3

Khởi động bằng cuộc thi ảnh trực tuyến "Nét Duyên Việt Nam"



Cuối tháng 2, WTC Lifestyle - trang thông tin chuyên cập nhật tin tức các sự kiện văn hóa lễ hội tại WTC EXPO, trực thuộc Công ty TNHH MTV WTC Bình Dương, một công ty thành viên của Tổng công ty Becamex IDC Bình Dương, đã phát động cuộc thi ảnh trực tuyến "Nét Duyên Việt Nam". Với thông điệp "Nét duyên áo dài rạng ngời vóc dáng Việt Nam", WTC Lifestyle mong muốn tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam thông qua hình ảnh chiếc áo dài - trang phục gắn liền với hình ảnh người phụ nữ từ bao đời nay; đồng thời cũng là di sản đầy tự hào dân tộc.

Poster chính thức của cuộc thi "Nét Duyên Việt Nam"

Cuộc thi nhanh chóng nhận được sự chú ý của truyền thông và cộng đồng với hơn 200 bài dự thi ở mọi độ tuổi và được gửi về từ khắp cả nước. Có những em bé mặc áo dài cùng mẹ du xuân, có những khoảnh khắc mẹ và con gái ngày cưới đầy cảm xúc. Có những bài dự thi là nhóm bạn nữ vui vẻ tạo dáng đầy duyên dáng trong chiếc áo dài đồng phục. Tụ chung tất cả bài dự thi đều góp phần tôn vinh hình ảnh đẹp của phụ nữ Việt nhân dịp ngày 8/3.

Hình ảnh dự thi của bé Nguyễn Cát Tuệ Lâm

Chị Thảo Đặng (Tân Uyên) kể từ nhỏ đã thích áo dài. Lúc học tiểu học nhìn những chị cấp 3 mặc áo dài đi học thì Thảo luôn muốn mình lớn thật nhanh để được khoác trên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi. Ngày đầu tiên mặc áo dài đến lớp, cảm giác hồi hộp và thích thú vô cùng. "Sau này đi làm, ít có dịp được mặc áo dài. Vì thế, mỗi dịp đặc biệt, mình đều chọn mặc áo dài vì người phụ nữ đẹp nhất khi mặc áo dài", Thảo chia sẻ.

Hay như trong bài dự thi Uyên Nhi viết về kỉ niệm với Mẹ trong chiếc áo dài rằng: "Mẹ là phụ nữ truyền thống, rất thích bận áo dài. Con là con gái hiện đại, xem áo dài như một trong những loại trang phục bình thường. Nhưng năm nào đi mua vải may đồ, mẹ cũng nài con may áo dài đi, may thêm một chiếc đi. Nhưng mà may cho con chứ không phải may cho mẹ…". Quả thật, chiếc áo dài là trang phục luôn đi cùng với những kỉ niệm đáng nhớ, những khoảnh khắc đầy ấm áp của người con gái Việt Nam dù ở bất cứ đâu, và ở độ tuổi nào. "Giờ đây, con đi làm, thu nhập khá hơn, mẹ mới nghĩ đến việc may cho mình bộ trang phục mẹ thích" - Uyên Nhi bộc bạch.

Thí sinh Vy Nguyễn tạo dáng với áo dài dịp Tết Nguyên đán vừa qua

Không chỉ tạo nên sức hút trên Facebook với gần 50,000 lượt tương tác, cuộc thi còn được lan toả rộng khắp trên Tiktok với hơn 30,000 lượt xem cùng sự tham gia của các hot tiktoker như Salina Trần, Phạm Huệ, Tớ là Én…

Sau gần 14 ngày tổ chức, Cuộc thi "Nét Duyên Việt Nam" đã công bố 10 chủ nhân may mắn sở hữu lượt tương tác cao nhất để nhận được giải thưởng 1.000.000 VNĐ. Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã vận chuyển tận tay 200 phần quà ngẫu nhiên cho tất cả thí sinh tham gia gửi bài dự thi. Mỗi hộp quà chứa đựng vô vàn sản phẩm dành cho phái đẹp như: túi tote, ly sứ, mặt nạ chăm sóc da, kem dưỡng, dụng cụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp…

Những phần quà 8/3 được BTC chuẩn bị và gửi tặng đến toàn bộ thí sinh tham gia cuộc thi ảnh "Nét Duyên Việt Nam" (Nguồn: FB Lee Bamboo)

Đến loạt hoạt động ý nghĩa nhân ngày 8/3

Tiếp nối sự thành công của cuộc thi, WTC Lifestyle đã tiến hành trang trí những không gian chụp hình đáp ứng nhu cầu "sống ảo" của chị em phụ nữ. Các không gian đầy màu sắc như mô hình hộp quà kết hợp trái tim "khổng lồ", băng ghế hoa chuẩn xứ sở thần tiên, những mái vòm chụp ảnh được thiết kế đầy sắc màu do ban tổ chức dày công thiết kế và thực hiện để đón tiếp khách tham quan. Chỉ 1 tuần từ ngày mở cửa, WTC Expo đã đón tiếp hàng trăm lượt ghé thăm của khách tham quan đến vui chơi và chụp ảnh.

Đông đảo khách tham quan đã đến chụp hình lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc tại WTC Expo

Bên cạnh đó, với tinh thần trân trọng dành cho phái đẹp, WTC Lifestyle đã tổ chức "Tặng hoa giấu mặt" vào đúng ngày 8/3. Hơn 100 đoá hoa đã được ban tổ chức sắp xếp ngay tại WTC Expo để gửi tặng chị em phụ nữ hoàn toàn miễn phí. Hàng loạt bài check-in chia sẻ được đăng tải chứng minh sự ủng hộ của khách tham quan tạo nên một ngày 8.3 ý nghĩa, đầy màu sắc và thơm ngát hương hoa.

Hoạt động tặng hoa miễn phí nhân ngày 8.3 thu hút nhiều chị em phụ nữ tham gia

Có thể thấy, bằng việc am hiểu tâm lý phụ nữ cùng chiến lược truyền thông hiệu quả, WTC Lifestyle đã tổ chức thành công loạt hoạt động ý nghĩa dành cho phái đẹp nhân ngày 8.3 Trong tương lai, WTC Lifestyle dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức thêm những sân chơi thú vị, độc đáo góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.