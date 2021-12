Điểm mặt những mẫu đồng hồ nam được yêu thích năm 2021

Dưới đây là danh sách những đồng hồ nam được yêu thích năm 2021:

Rolex Day-Date 40 White Gold And Diamonds 228349RBR-0003

Trong danh sách những mẫu đồng hồ cao cấp được yêu thích thì không thể không kể đến cái tên "Rolex" - một trong những cái nôi của ngành chế tác đồng hồ. Và đối với năm nay, Rolex đã thực sự "làm mưa làm gió" tại Boss Luxury với các bản phát hành Rolex Day-Date 40 dành cho phái mạnh. Một trong những mẫu đồng hồ Day-Date được yêu thích nhất là chiếc Rolex Day-Date 40 228349RBR-0003.

Ngoài dòng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng trường tồn của dòng Day-Date, Rolex Day-date 40 228349RBR-0003 còn là sự độc đáo riêng biệt khi được xuất hiện với mặt số màu đen cùng những viên kim cương trắng lấp lánh trên các điểm giờ. Lớp vỏ vàng trắng 18k được hoàn thiện đánh bóng có đường kính 40mm mang đến sự cân đối lý tưởng đối với cổ tay phái mạnh. Trái tim đồng hồ là bộ máy tự động Caliber 3255 với độ chính xác lên đến -2/+2 giây/ngày và có mức dự trữ năng lượng lên đến 70 giờ.

Jacob & Co Opera by Jacob & Co Godfather Musical

Âm nhạc vốn mang sức sống trường tồn với thời gian, và nhà sản xuất đồng hồ Jacob & Co. đã thật sự thành công khi kết hợp bản nhạc sôi động trong bộ phim The Godfather vào sự phức tạp ngoạn mục của một cỗ máy cơ học để một kiệt tác thời gian - chiếc đồng hồ mang tên "Jacob & Co Opera by Jacob & Co Godfather Musical". Nhà sản xuất Thụy Sĩ đã hợp tác với Paramount Pictures - công ty sản xuất và phân phối của The Godfather để tạo ra hai trụ xoay (tổng cộng 36 răng) chơi giai điệu gồm 120 nốt nhạc trong The Godfather.

Trong khi bản nhạc được vang lên, toàn bộ cơ chế hoạt động cũng sẽ di chuyển, bao gồm Tourbillon 3 trục, cơ chế phát nhạc và mặt số hiển thị giờ phút. Toàn bộ hệ thống này sẽ được điều khiển bởi bộ máy lên cót tay JCFM02 có kích thước 43mm x 17.2mm, được lắp ráp thủ công với 658 bộ phận, 58 chân kính. Chứa đựng bộ máy cỡ lớn này là lớp vỏ vàng hồng 18k kích thước 49mm x 20mm cùng lớp tinh thể sapphire trong suốt hình mái vòm. Khi được đeo trên cổ tay, Jacob & Co Opera by Jacob & Co Godfather Musical thực sự giống như một kỳ quan ngoạn mục, mang đến danh tiếng và đẳng cấp cho cho chủ nhân.

Hublot Classic Fusion Orlinski Titanium Alternative Pavé 40mm

Thế giới đồng hồ của Hublot luôn chứa đựng những điều bất ngờ và thú vị. Điều đó đã không ngừng thôi thúc các tín đồ đồng hồ, từ những tay chơi lâu năm cho đến những người mới bước chân vào thế giới đồng hồ đều khao khát sở hữu cho mình ít nhất một chiếc đồng Hublot. Và một trong những chiếc đồng hồ Hublot được yêu thích nhất tại Boss Luxury là chiếc Classic Fusion Orlinski Titanium Alternative Pavé 40mm. Thương hiệu đã hợp tác với nghệ sĩ điêu khắc danh tiếng Richard Orlinski để tạo nên chiếc đồng hồ này.

Không giống các mẫu Classic Fusion cổ điển, Classic Fusion Orlinski Titanium Alternative Pavé 40mm được xuất hiện ấn tượng với những vát cắt và mặt cắt đa giác, lấy cảm hứng từ chính những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc của Richard Orlinski. Cấu trúc đa diện đặc trưng này cũng được áp dụng cho mặt kính với tỉ lệ thu nhỏ chuẩn xác tạo hiệu ứng gương vô cùng độc đáo. Ngoài ra, những viên kim cương sáng chói cũng được thương hiệu khéo léo đưa vào lớp vỏ vàng King Gold 40mm để biến chiếc đồng hồ này thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ khi ở trên cổ tay chủ nhân.

Patek Philippe Complications Annual Calendar Flyback Chronograph 5905R-001

Khi mà cuộc sống hiện đại ngày càng được nâng lên nhiều bậc thang mới thì một chiếc đồng hồ đeo tay có các chức năng thiết yếu dường như là chưa đủ, ngay cả đối với những người mới chơi đồng hồ. Điều đó có nghĩa là người dùng ngày càng quan tâm đến những chiếc đồng hồ có được sự hợp nhất giữa kỹ thuật và nghệ thuật. Và đó cũng là lý do tại sao Patek Philippe Complications Annual Calendar Flyback Chronograph 5905R-001 lại trở thành một trong những chiếc đồng hồ được yêu thích nhất Boss Luxury trong năm nay.

Patek Philippe Complications Annual Calendar Flyback Chronograph 5905R-001 sở hữu lớp vỏ được chế tác từ vàng hồng 18k, đường kính 42mm. Bên cạnh các chức năng cơ bản là giờ, phút và giây, chiếc đồng hồ này còn cung cấp sự tiện dụng với sự bổ sung chức năng bấm giờ flyback chronograph và lịch thường niên. Tất cả các chức năng này sẽ được thể hiện đầy đủ trên mặt số màu nâu được hoàn thiện với họa tiết trang trí sunburst. Cung cấp sức mạnh cho đồng hồ là bộ máy tự động Caliber CH 28‑520 QA 24H với thời gian dự trữ năng lượng trong 55 giờ.

Dường như việc tối ưu hóa chức năng và tính thẩm mỹ trong Ref. 5905R-001 đã giúp nhà sản xuất Thụy Sĩ Patek Philippe hoàn toàn chinh phục được trái tim của các quý ông sành sỏi.

Nếu bạn quan tâm đến những mẫu đồng hồ trên, liên hệ ngay đến Boss Luxury qua hotline: 0889 60 60 60/ 0888.06.06.06 hoặc qua trực tiếp địa chỉ bán hàng của Boss Luxury tại: 60 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc 06 Cao Bá Quát, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh để được đội ngũ nhân viên Boss Luxury tận tình tư vấn thêm nhé!

Ngoài ra, bạn cũng cũng có thể tham khảo các mẫu đồng hồ cao cấp tuyệt đẹp khác tại Website: https://bossluxurywatch.vn.

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCYuZ-nsvtYpUn-B8h0w6vnQ nhé!