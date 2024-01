Điểm danh những quốc gia và thành phố an toàn nhất cho khách du lịch trên thế giới

Ảnh: Unsplash

An toàn thường là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu đối với một điểm đến du lịch đáng mơ ước, đặc biệt là với những người đi du lịch một mình. Theo cuộc khảo sát du lịch do Booking.com công bố, 59% du khách muốn đi du lịch một mình vào năm 2024.

Mới đây, nhà cung cấp bảo hiểm du lịch Berkshire Hathaway Travel Protection đã công bố báo cáo thường niên lần thứ 9 về những quốc gia và thành phố an toàn nhất trên thế giới. Để xác định thứ hạng, Berkshire Hathaway đã phân tích câu trả lời của 1.702 khách du lịch cùng các nguồn dữ liệu của bên thứ ba để đánh giá một số mối lo ngại như khủng bố, tình trạng khẩn cấp về thời tiết, các biện pháp y tế và sự an toàn của các nhóm thiểu số. Bảng xếp hạng này cũng sử dụng dữ liệu và thông tin có nguồn gốc từ Bộ Ngoại giao Mỹ, The Economist và tạp chí Global Finance, cùng nhiều nguồn khác.

Quốc gia an toàn nhất thế giới

Vào năm 2024, Canada được đánh giá là quốc gia an toàn nhất thế giới. Đây là đất nước nổi tiếng với sự đa dạng, hòa nhập và tỷ lệ tội phạm thấp. Trong khi đó, Thụy Sĩ đứng ở vị trí thứ hai. Trong bảng xếp hạng Chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2023, đây là quốc gia hòa bình thứ 10 trên thế giới. Với tỷ lệ tội phạm thấp, những thành phố năng động, những hồ nước lấp lánh và phong cảnh núi non hùng vĩ, Thụy Sĩ mang đến cho du khách rất nhiều hoạt động thú vị và cả sự an tâm.

15 quốc gia an toàn nhất thế giới năm 2024:

- Canada

- Thụy sĩ

- Na Uy

- Ireland

- Hà Lan

- Vương quốc Anh

- Bồ Đào Nha

- Đan Mạch

- Iceland

- Úc

- New Zealand

- Nhật Bản

- Pháp

- Tây ban nha

- Brazil

Thành phố an toàn nhất thế giới

Honolulu, thủ phủ của tiểu bang Hawaii, được đánh giá là thành phố an toàn nhất trên thế giới. Được bao quanh bởi những ngọn núi và những con đường mòn dài, cũng như giáp với một số bãi biển đẹp nhất trên hành tinh, Honolulu thực sự không cần nỗ lực thúc đẩy du lịch quá nhiều để thu hút du khách. Nơi đây được đánh giá cao với tỷ lệ tội phạm thấp và chất lượng cuộc sống cao.

Nằm trong top ba là Reykjavik, thủ đô của Iceland. Iceland cũng là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới, với tỷ lệ tội phạm cực kỳ thấp. Đất nước này thậm chí còn không có quân đội riêng và lực lượng cảnh sát không mang theo súng. Reykjavik nổi tiếng với văn hóa sống động và vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời.

15 thành phố an toàn nhất thế giới năm 2024:

- Honolulu

- Montréal

- Reykjavik

- Sydney

- Amsterdam

- Dubai

- Copenhagen

- London

- Seoul

- Venice

- Tokyo

- Béc-lin

- Paris

- Barcelona

- Orlando

Danh sách này cũng chỉ mang tính tham khảo từ một báo cáo, không phải là đánh giá chung phổ quát một cách toàn diện.

theo Afar