Điểm danh những khu căn hộ “giá thuê cực sốc, sống chill chạm nóc” tại Vinhomes Ocean Park

Mê mẩn với những căn hộ tiện nghi, tầm nhìn "cực phẩm"

Dành riêng cho mình ngày cuối tuần thảnh thơi, Thu Trang - chuyên viên kiểm toán đang sinh sống tại tòa S2.12, Vinhomes Ocean Park - lựa chọn nhâm nhi tách trà, đọc một vài cuốn sách bên cạnh không gian rộng mở, ngập tràn màu xanh cây cỏ ngoài cửa sổ. "Được thưởng thức tầm nhìn Đại học VinUni tuyệt đẹp trước mặt khiến tôi cực kỳ ưng ý" – Thu Trang tâm đắc.

Với những góc chill "gây nghiện", khu căn hộ Sapphire 1 và 2 đang được rất đông khách thuê tìm tới, đặc biệt là các tín đồ trẻ tuổi ưa thích cuộc sống đầy sắc màu, tận hưởng không khí nghỉ ngơi như Thu Trang.

Ở góc ban công khác, một "vườn treo" nhỏ xinh được chủ nhân chăm chút, kết hợp cùng bàn trà, ghế nghỉ cùng khoảng trời thoáng đãng góp phần làm nên trải nghiệm không gian trong xanh và thanh khiết để khách thuê có thể tận hưởng sự nghỉ ngơi trọn vẹn.

Bên cạnh tầm nhìn mãn nhãn, các căn hộ cho thuê còn được chủ nhà decor kỹ càng, theo đủ phong cách khác nhau, phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi.

Theo đó, những bạn trẻ ưa thích căn hộ tràn ngập cỏ cây, hoa lá có thể yên tâm xách vali về ở ngay vì tại phân khu Sapphire, chủ nhà đã tinh tế chuẩn bị sẵn "tất tần tật" mọi thứ.

Nếu trót "nghiện" những căn hộ được decor phong cách vintage, bạn cũng sẽ không hối hận khi dọn đến đây. "Căn nhà được tôi tự tay decor hướng tới sự tối giản, tối ưu hoá không gian, chất liệu gần gũi, thân thiện môi trường cũng sẽ phù hợp với chủ nhân biết tận hưởng, có gu thẩm mỹ cao" – Ngọc Hoa, chủ nhân căn hộ cho thuê tại toà S1, cho hay.

Với phân khu The Zenpark, khách thuê sẽ được tận hưởng không gian nghỉ dưỡng đa tầng với hệ tiện ích đặc quyền trong nội khu và các đại tiện ích của cả "Quận Ocean". Các căn hộ sở hữu góc nhìn đa dạng, từ công viên Nhật Bản an lành, hoàng hôn trên biển hồ tuyệt đẹp hay đường phố lung linh lúc đêm về sẽ khiến những tín đồ du lịch mê mẩn.

"Mình đặc biệt thích không khí lãng mạn, nhẹ nhàng khi ngắm nhìn hoàng hôn phía chân trời, cho mình những khoảnh khắc thư giãn rất giá trị. Đó là điều khiến mình chọn thuê ở ngay tại The Zenpark mà không cần suy nghĩ" – Minh Trang (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

"Món hời" từ giá thuê gây sốc

Toàn bộ các căn hộ cho thuê tại "Quận Ocean" đang gây sốt với cộng đồng cư dân trẻ vì mức giá gây sốc. Cụ thể, hiện giá cho thuê chỉ từ 6,7 triệu đồng/tháng đối với căn hộ tại The Zenpark và chỉ từ 5,1 triệu đồng/tháng tại phân khu Sapphire 1 và 2.

Đây là mức giá ưu đãi có 1-0-2 nằm trong chương trình "Tổ ấm an vui" do Vinhomes triển khai và chỉ áp dụng riêng tại 2 phân khu The Zenpark và Sapphire (Vinhomes Ocean Park). Thời hạn hỗ trợ từ 1-3 tháng tuỳ vào thời điểm ký hợp đồng thuê. Với chi phí bỏ ra chỉ tương đương những căn hộ cũ trong phố, nhưng khách thuê được tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng thả ga, đẳng cấp sang chảnh ngay giữa lòng trung tâm mới phía Đông Hà Nội.

Bên cạnh trải nghiệm cuộc sống tiện nghi, đủ đầy với mức giá hời, khách thuê còn được thừa hưởng hệ sinh thái không thiếu thứ gì ngay dưới chân nhà không cần phải đi đâu xa. Thay vì đăng ký những khoá tập gym đắt tiền, công viên nội khu với hàng ngàn máy tập cùng chuỗi sân cầu lông, bóng rổ, hệ thống bể bơi… tất cả đều miễn phí tính là ra khoản lãi lớn cho khách thuê.

Khách thuê còn được vui chơi, mua sắm thả ga với Vincom Mega Mall; cần đi xa hay đi gần nội khu đã có VinBus đón tận cửa.

"Giá thuê phù hợp với các bạn trẻ trong khi khách thuê như mình lại được hưởng toàn bộ tiện ích phong phú, dịch vụ, tiện nghi cao cấp từ sân tập thể thao, bể bơi bốn mùa trong nhà, vườn Nhật, bể bơi resort ngoài trời, công viên… như ở đây thì tính ra là rất rẻ so với mặt bằng hiện nay" – Phương Thuý, sinh viên Đai học VinUni đang thuê tại R1.05 phân khu The Zenpark, đánh giá.

Bên cạnh các căn hộ thuộc chương trình Tổ ấm an vui, Vinhomes cũng cung cấp cho khách hàng những căn hộ dịch vụ tại tòa S2.17 do Vinhomes trực tiếp vận hành quản lý. Tòa S2.17 sở hữu vị trí vô cùng thuận lợi khi nằm ngay trên tuyến đường huyết mạch 45m dẫn thẳng ra đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và 2 tuyến VinBus ngoại khu, 2 tuyến VinBus nội khu chạy qua. Điều này giúp cư dân di chuyển thuận tiện đến bất kỳ đâu của Hà Nội cũng như các địa phương lân cận và dễ dàng tiếp cận các tiện ích tiêu chuẩn 5 sao của "Thành phố biển hồ".

Ngoài những đặc quyền của cư dân, khách thuê còn tận hưởng thêm những đặc quyền căn hộ dịch vụ của Vinhomes như dịch vụ lễ tân và chăm sóc khách hàng tận tình 24/7; phòng tập gym tại tầng 1 tòa S2.17; hệ thống an ninh đa lớp, các dịch vụ gia tăng như dọn dẹp, giặt ủi…



Từ nay đến 30/09/2022, Vinhomes mang đến cho Quý khách chương trình "Chuyển nhà mới – Săn deal hời" với ưu đãi lên đến 2 tháng tiền thuê. Để tìm hiểu thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline 098 500 3379 hoặc truy cập website https://stay.vinhomes.vn.

