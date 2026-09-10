Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất ngày 10/9

Ngày 10/9, ba con giáp Hợi, Mão, Mùi được vận trình ủng hộ khá rõ, từ công việc, tài lộc cho đến các mối quan hệ đều có tín hiệu tích cực.

Ngày 10/9/2026 rơi vào ngày Đinh Hợi, mang ngũ hành nạp âm Ốc Thượng Thổ, tức đất trên nóc nhà, tuy mỏng nhưng lại giữ vai trò che chở, bảo vệ cho cả căn nhà bên dưới. Với thế tam hợp Hợi Mão Mùi thuộc hành Mộc, gắn bó chặt chẽ với chính ngày 10/9, ba con giáp Hợi, Mão, Mùi bước vào ngày 10/9 với một dòng năng lượng khá hài hòa, dễ gặp thuận lợi trong những việc cần đến sự khéo léo và kiên trì.

Tuổi Hợi

Là chủ nhân của ngày, tuổi Hợi trong ngày 10/9 có một nguồn năng lượng khá dồi dào, đặc biệt ở khía cạnh tài lộc và các mối quan hệ mang lại giá trị. Có thể là một khoản thu nhỏ đến từ một công việc phụ, hoặc một người quen lâu ngày bất ngờ liên lạc lại, mang theo một cơ hội hợp tác đáng cân nhắc.

Với tuổi Hợi vốn sống tình cảm và coi trọng chữ tín, tin vui trong ngày này thường không đến từ may rủi mà từ chính những gì đã được vun đắp bền bỉ trước đó. Lời khuyên dành cho tuổi Hợi là: Nếu có một cơ hội hợp tác được đề nghị trong ngày, hãy trao đổi rõ ràng ngay từ đầu về quyền lợi và trách nhiệm, tránh để sự cả nể ảnh hưởng đến quyết định về sau.

Tuổi Mão

Nằm trong tam hợp với ngày, tuổi Mão trong ngày 10/9 nổi bật ở khoản công việc và khả năng nắm bắt cơ hội. Một kế hoạch từng bị trì hoãn có thể được thúc đẩy nhanh hơn dự kiến, hoặc một ý tưởng đưa ra bất ngờ nhận được sự đồng thuận từ đồng nghiệp, cấp trên.

Với tuổi Mão vốn nhanh nhẹn và có óc quan sát tốt, đây là ngày thuận lợi để thể hiện năng lực và tạo dấu ấn riêng trong công việc. Lời khuyên dành cho tuổi Mão là: Trước khi chốt một quyết định quan trọng, hãy dành thêm vài phút rà soát lại, sự cẩn trọng nhỏ này sẽ giúp giữ trọn vẹn thành quả đang có.

Tuổi Mùi

Cũng thuộc tam hợp Hợi Mão Mùi, tuổi Mùi trong ngày 10/9 được trợ lực khá tốt ở khía cạnh tinh thần và sức khỏe. Sau một khoảng thời gian có phần mệt mỏi, đây là ngày tuổi Mùi cảm nhận rõ sự nhẹ nhõm, tâm trạng ổn định hơn hẳn, dễ tìm lại hứng thú với những việc thường ngày.

Một cuộc trò chuyện thân tình với người thân hoặc bạn bè có thể giúp tuổi Mùi gỡ bỏ một khúc mắc đã đè nặng trong lòng suốt thời gian qua. Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là: Hãy tận dụng sự nhẹ nhõm trong ngày để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên cho những việc quan trọng sắp tới, thay vì để mọi thứ trôi qua trong sự thư giãn đơn thuần.

Nhìn chung, ngày 10/9 mang đến cho ba con giáp Hợi, Mão, Mùi một nhịp thuận khá rõ ràng, đặc biệt ở khía cạnh tài lộc, công việc và tinh thần. Một vài việc nhỏ có thể làm trong ngày để giữ trọn vận may là dành thời gian rà soát lại các quyết định quan trọng, chủ động liên lạc với những người có thể mang lại giá trị lâu dài, và giữ tâm trạng thư thái để sáng suốt hơn trong mọi lựa chọn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.