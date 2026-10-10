Điểm danh 3 con giáp may mắn chạm đỉnh ngày 10/10

Ngày 10/10, 3 con giáp này được dự báo có vận trình nổi bật, dễ gặp thuận lợi trong công việc, tài chính và các mối quan hệ.

Ngày 10/10/2026 cũng là mùng 1 tháng 9 Âm lịch, ngày Đinh Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ, tiết Hàn Lộ. Xét theo tương quan địa chi của ngày, Tỵ tam hợp với Dậu và Sửu, đồng thời lục hợp với Thân, vì vậy nhóm tuổi Thân, Dậu, Sửu có thể được xem là những con giáp có điểm sáng đáng chú ý trong ngày này.

1. Tuổi Thân: Có người đưa đường, công việc dễ mở lối

Ngày 10/10 được xem là một ngày khá thuận với người tuổi Thân khi Thân và Tỵ tạo thành quan hệ Lục Hợp. Bởi vậy, vận trình của con giáp này có xu hướng xuất hiện những tín hiệu tích cực, đặc biệt ở phương diện công việc và các mối quan hệ xã hội.

Người tuổi Thân vốn nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội nhưng đôi khi lại dễ ôm quá nhiều việc cùng lúc. Ngày này, thay vì cố gắng tự mình xử lý tất cả, bạn có thể bất ngờ nhận được sự hỗ trợ từ một người có kinh nghiệm hoặc một mối quan hệ tưởng như đã lâu không liên lạc. Một lời giới thiệu, một cuộc trò chuyện hoặc một đề xuất đúng lúc cũng có thể giúp bạn nhìn thấy hướng giải quyết cho vấn đề đang mắc kẹt.

Tài chính cũng có điểm sáng. Đây chưa hẳn là kiểu may mắn “tiền từ trên trời rơi xuống”, mà thiên về cơ hội kiếm tiền được mở ra từ công việc, khách hàng, dự án hoặc một ý tưởng đã có từ trước. Nếu đang chờ phản hồi về một khoản thu, hợp đồng hay công việc mới, tuổi Thân có thể đón tín hiệu đáng mừng.

Điều quan trọng nhất trong ngày là đừng quá nóng vội. Cơ hội tốt thường cần thêm một bước kiểm tra trước khi quyết định. Càng bình tĩnh, bạn càng dễ biến vận may thành kết quả thực tế.

2. Tuổi Dậu: Tam Hợp nâng đỡ, tài lộc có dấu hiệu khởi sắc

Đứng thứ hai trong danh sách là người tuổi Dậu. Theo quan hệ địa chi, Tỵ, Dậu và Sửu nằm trong nhóm Tam Hợp, vì vậy ngày Đinh Tỵ được xem là có sự tương trợ nhất định đối với tuổi Dậu.

Điểm sáng của tuổi Dậu trong ngày 10/10 nằm ở khả năng biến những việc tưởng nhỏ thành cơ hội lớn. Có thể một cuộc gặp bình thường lại mang đến thông tin hữu ích, một công việc phụ lại mở ra thêm nguồn thu hoặc một ý tưởng từng bị bỏ quên bất ngờ trở nên phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Trong công việc, tuổi Dậu dễ tạo được thiện cảm nhờ sự chỉn chu và khả năng xử lý vấn đề khá nhanh. Nếu đang cần thuyết phục cấp trên, khách hàng hoặc đồng nghiệp, hãy mạnh dạn trình bày quan điểm. Đây là lúc bạn nên để năng lực của mình được nhìn thấy thay vì âm thầm làm tất cả rồi chờ người khác nhận ra.

Về tiền bạc, vận may thiên về tích lũy và gia tăng từ những nguồn đang có. Một khoản tiền tưởng phải chờ lâu có thể có tiến triển, hoặc bạn tìm ra cách tiết kiệm, tối ưu chi phí hiệu quả hơn. Tuy nhiên, tuổi Dậu vẫn nên tránh tâm lý thấy vận may tốt là lập tức xuống tiền. May mắn không đồng nghĩa với việc quyết định nào cũng đúng. Giữ đầu óc tỉnh táo chính là cách tốt nhất để giữ được thành quả.

3. Tuổi Sửu: Âm thầm tích lũy, bất ngờ hái quả ngọt

Người tuổi Sửu cũng nằm trong nhóm Tam Hợp Tỵ - Dậu - Sửu, bởi vậy ngày 10/10 có thể mang đến cho con giáp này một nguồn năng lượng khá tích cực.

Điểm đáng chú ý là vận may của tuổi Sửu không quá ồn ào. Đây là kiểu “làm chắc, hưởng bền”. Những nỗ lực đã bỏ ra trước đó có thể bắt đầu cho thấy kết quả, đặc biệt với những người đang theo đuổi một công việc dài hơi hoặc kiên trì xây dựng nguồn thu ổn định.

Trong công việc, tuổi Sửu có thể được giao một nhiệm vụ quan trọng hoặc được tin tưởng hơn. Đừng vội nghĩ đây chỉ là thêm trách nhiệm. Nếu xử lý tốt, chính nhiệm vụ này có thể trở thành cơ hội để bạn chứng minh năng lực và tạo bước tiến trong thời gian tới.

Tài lộc cũng có dấu hiệu đáng mừng. Người làm kinh doanh có thể gặp khách hàng dễ trao đổi, người làm công ăn lương có cơ hội nhận thêm khoản thu hoặc nhìn thấy hướng cải thiện tài chính. Với những ai đang có kế hoạch thay đổi công việc, ngày này phù hợp để tìm hiểu, kết nối và chuẩn bị, thay vì đưa ra quyết định quá vội.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Sửu cũng dễ nhận được sự quan tâm từ người thân hoặc người đang đồng hành cùng mình. Một cuộc trò chuyện chân thành có thể giúp tháo gỡ một khúc mắc nhỏ đã tồn tại từ trước.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.