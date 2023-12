Điểm chung trong công thức kiếm tiền của Doãn Hải My và Mai Hà Trang: Lấy chồng cầu thủ nổi tiếng, nhận quảng cáo

Kể từ khi U23 Việt Nam giành chức Á quân U23 châu Á 2018, bóng đá Việt Nam dường như bùng nổ, mọi trạng thái của dàn ngôi sao U23 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Ngoài những trận đấu trên cỏ sân, hoạt động đời sống của cầu thủ cũng được chú ý. Trong đó ''nửa kia'' của dàn cầu thủ nổi tiếng cũng được người hâm mộ săn đón.

Từ một người không ai biết đến hoặc ít người biết đến nhưng khi có tiếng vợ của cầu thủ này, bạn gái của cầu thủ kia, dàn WAGs lập tức trở thành tâm điểm. Cũng từ đây hội vợ, bạn gái cầu thủ có thêm một ''nghề mới'' là nhận quảng cáo.

Gần đây nhất Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu vướng vào ồn ào trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng cô nàng chỉ biết ăn chơi. Cụ thể, một tài khoản bình luận trên tài khoản TikTok của Hải My nói rằng:

"Chỉ biết ăn, biết chơi, chả biết làm cái gì".

Trước ý kiến này, người đẹp bình thản trả lời: "Thấy chị này clip nào cũng vào toxic (tạm dịch là độc hại) rảnh vậy trời. Em nào là lo việc ở store (tạm dịch là cửa hàng) của em, đi học, lên clip cho brand (tạm dịch là nhãn hàng) này kia, đều ra tiền mà chị".

Doãn Hải My tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, tuy nhiên cô không làm việc theo ngành đã học mà hiện tại kinh doanh cửa hàng phụ kiện cho nam và nhận quảng cáo.

Giống như một số nàng WAGs khác, nhờ có danh vợ cầu thủ mà cô nàng cũng được nhiều người biết đến hơn. Có thể nói như vậy bởi thời điểm chưa quen Văn Hậu lượt tương tác trên Instagram của cô chỉ khoảng hơn 100 lượt like. Đến khi Hải My lọt top 10 hoa hậu Việt Nam số lượng tương tác cũng chỉ vài nghìn. Nếu không có sự kiện Văn Hậu đến cổ vũ bạn gái tại chung kết hoa hậu năm 2020 thì chưa chắc cái tên Doãn Hải My đã được rầm rộ như vậy. Bởi trong những năm qua số lượng các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam quá nhiều, đến á hậu, hoa hậu còn nhạt nhòa không để lại dấu ấn.

Hải My từng chỉ có khoảng 142 like khi chưa quen Văn Hậu

Đến khi cô lọt top 10 hoa hậu Việt Nam cũng chỉ có hơn 4000 nghìn lượt like

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Văn Hậu còn nhiều lần xuất hiện cùng Hải My. Cũng vì vậy fan bóng đá dành nhiều sự theo dõi cho cặp đôi này. Lúc này lượt tương tác của Hải My cũng tăng đáng kể. Đến hiện tại cô nhận về hàng chục nghìn lượt like và yêu thích mỗi khi đăng tải ảnh. Thậm chí ảnh cưới của nàng WAG sinh năm 2001 và chàng cầu thủ còn nhận về gần 60.000 nghìn lượt like.

Được mọi người biết đến, Hải My bắt đầu nhận các công việc quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm. Như Hải My chia sẻ ở lùm xùm với fan ở trên, cô ''lên clip cho brand (tạm dịch là nhãn hàng) này kia, đều ra tiền''.

Nhưng đến khi yêu Văn Hậu thì lượng tương tác cực cao

Ngoài vợ Đoàn Văn Hậu, một cô nàng cũng có công thức kiếm tiền tương tự là Mai Hà Trang - vợ Hà Đức Chinh. Khác với Hải My, Hà Trang chỉ là một cô sinh viên bình thường quen và yêu cầu thủ. Nhưng cũng nhờ mối lương duyên này mà cuộc sống của nàng WAG quê Bắc Giang thay đổi hoàn toàn.

Dựa vào độ nổi tiếng của chồng, cô nàng nhận được khá nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, đây cũng là điều kiện để Hà Trang quảng cáo mỹ phẩm. Tuy nhiên vợ Hà Đức Chinh lại từng dính vào lùm xùm quảng cáo không có tâm.

Theo đó, trên nền tảng Instagram Hà Trang chia sẻ, thường xuyên là hỏi và trả lời về các sản phẩm làm đẹp như một cách quảng cáo nhanh gọn. Thời điểm đó dân tình phát hiện ra, hai story của Mai Hà Trang đặt cùng một câu hỏi, không khác nhau là mấy về cùng 1 sản phẩm kem dưỡng. Và cô nàng cũng trả lời 2 câu giống hệt nhau chỉ khác tên của shop bán hàng. Có thể nói phần hỏi - đáp với fan này đang được dùng chung một công thức để quảng cáo cho 2 cửa hàng khác nhau.

Trang cá nhân của vợ Đức Chinh ngập tràn quảng cáo

Với độ nổi tiếng của chồng tuyển thủ, không quá khó để dàn WAGs Việt kiếm tiền nhờ quảng cáo. Số tiền mà các nhãn hàng phải chi để người nổi tiếng quảng cáo cũng không hề nhỏ. Một nàng WAG từng tiết lộ số tiền cô nhận được sau một bài quảng cáo trên mạng xã hội khoảng 5 triệu đồng. Mỹ phẩm của họ quảng cáo có tốt hay không thì chưa thể xác định nhưng người hâm mộ theo dõi thì nên tỉnh táo trước khi đưa ra lựa chọn mua sắm của mình.