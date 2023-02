Dịch COVID-19 hôm nay: Xuất hiện trở lại bệnh nhân nặng phải thở máy

Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 25-2 đến 16 giờ ngày 26-2, cả nước ghi nhận 10 ca nhiễm, tương đương với ngày trước đó.

Tổng số ca mắc COVID-19 trong tuần là 95 ca. Giảm mạnh so với tuần trước đó. Tuy nhiên, đây cũng là tuần đầu tiên trong vài tháng qua, xuất hiện trở lại bệnh nhân COVID-19 nặng phải thở máy.

Biểu đồ dịch COVID-19

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.901 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.488 ca nhiễm).



Trong ngày, có thêm 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.760 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca, trong đó có 1 bệnh nhân phải thở máy xâm lấn.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Ngày 25-2 có 3.417 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.284.152 liều.

Liên quan đến công tác tiêm vắc-xin COVID-19, mới đây Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có công văn về việc khẩn trương tiếp nhận và tăng cường tiêm chủng vắc-xin COVID-19. Theo đó, Viện này đề nghị các đơn vị tăng cường tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn để nâng cao tỉ lệ và sử dụng vắc-xin đã được phân bổ; tiếp tục rà soát đối tượng và nhu cầu bổ sung vắc-xin gửi về các Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương/ Viện Pasteur để lập kế hoạch dự trữ vắc-xin và cung ứng kịp thời.