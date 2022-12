Dịch COVID-19 hôm nay: Số ca nhiễm thấp nhất gần 2 tháng qua, dưới 200 ca

Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 10-12 đến 16 giờ ngày 11-12, cả nước ghi nhận 194 ca mắc, giảm mạnh so với ngày hôm qua. Đây cũng là ngày có số mắc thấp nhất gần 2 tháng qua.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.520.639 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.425 ca nhiễm).

Biều đồ dịch COVID-19

Cùng ngày, cả nước có thêm 48 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.609.621 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 47 ca.



Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.178 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Hiện tổng số ca tử vong ở nước ta xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Ngày 10-12 có 9.015 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 264.913.691 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.129.670 liều: Mũi 1 là 71.078.711 liều; Mũi 2 là 68.687.938 liều; Mũi bổ sung là 14.497.759 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 51.646.748 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.218.514 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.847.342 liều: Mũi 1 là 9.127.225 liều; Mũi 2 là 8.950.703 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.769.414 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 17.936.679 liều: Mũi 1 là 10.177.461 liều; Mũi 2 là 7.759.218 liều.