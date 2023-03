Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc mới lại tăng

Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 20-3 đến 16 giờ ngày 21-3, cả nước ghi nhận 11 ca mắc, tăng so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.527.157 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày, có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.861 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 5 ca.

Biểu đồ dịch COVID-19

Đã 80 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.



Ngày 20-3 có 13.083 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 265.922.549 liều.

Theo Bộ Y tế, dịch bệnh được dự báo vẫn tiếp tục diễn biến khó lường trong thời gian tới. Qua ba năm dịch COVID-19, tỉ lệ tiêm vắc-xin tiêm chủng mở rộng chưa đạt như mong muốn. Số trẻ em chưa tiêm chủng còn cao, khả năng miễn dịch giảm, các dịch bệnh dự phòng bằng v-xin có nguy cơ gia tăng.

Sốt xuất huyết cũng có khả năng gia tăng với dự báo mùa mưa đến sớm, lượng mưa tăng cao và nguy cơ xâm nhập của tuýp virus. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi như đậu mùa khỉ tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập, lây lan trong nước.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; bố trí kinh phí, bảo đảm nguồn lực và huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác phòng, chống dịch.