Địa điểm tổ chức siêu nhạc hội 8Wonder khiến fan trầm trồ vì cảnh đẹp và nơi lưu trú “xịn hết mức”

"Siêu đại nhạc hội 8Wonder" tại Nha Trang với sự xuất hiện của Charlie Puth - "hitmaker" hàng đầu thế giới được xem là một trong những tour diễn được đông đảo người hâm mộ Việt mong chờ. Có thể nói đến thời điểm này vẫn rất nhiều người không tin đây là sự thật khi Việt Nam là nơi diễn ra sự kiện âm nhạc lớn đầu tiên của nam ca sĩ tại châu Á.

Quả thực, hành trình trải nghiệm đầy mê hoặc của 8Wonder hẳn sẽ dễ dàng chinh phục trọn vẹn cảm xúc của rất nhiều du khách. Từ địa điểm tổ chức là một "vịnh biển thiên đường" với hệ sinh thái du lịch "all in one" hay đến các màn trình diễn được đầu tư công phu, carnival náo nhiệt, các hoạt động giải trí - tương tác cùng công nghệ hiện đại đến hàng trăm trò chơi đỉnh cao tại công viên chủ đề VinWonders. Chưa dừng lại ở đó, nơi đây còn sở hữu không gian nghỉ dưỡng sang – xịn – mịn với đầy đủ trải nghiệm du lịch cao cấp, mới lạ hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời.

Tọa lạc bên vịnh biển trong xanh đầy nắng, nơi được mệnh danh là một trong những thành phố điểm đến hàng đầu của châu Á, Hòn Tre sở hữu khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với bãi cát trắng mịn trải dài. Nơi đây được ví như thiên đường nghỉ dưỡng, vui chơi với hệ thống khách sạn, resort sang trọng, công viên giải trí của những kỷ lục cùng vô vàn dịch vụ, tiện ích đẳng cấp đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.

Vinpearl Luxury Nha Trang

Vinpearl Luxury Nha Trang đem đến một nơi trú ẩn tách biệt trên Đảo Hòn Tre. Nằm dọc theo Bãi biển Nha Trang, khu nghỉ mát bên bờ biển này có spa nằm trên mặt nước và khu vực bãi biển riêng. Nơi đây gồm 84 căn biệt thự xinh đẹp nằm ẩn mình giữa khu vườn nhiệt đới yên bình và bên bờ biển thơ mộng. Với hệ thống phòng nghỉ được thiết kế sang trọng với nội thất gỗ mang lại cảm giác đầm ấm, mỗi villa đều có bể bơi riêng, ban công rộng, phòng ngủ view biển, thích hợp cho những khoảnh khắc nghỉ dưỡng riêng tư, đáng nhớ

Vinpearl Resort Nha Trang

Gây ấn tượng đặc biệt với vẻ đẹp Á Đông thuần khiết trong kiến trúc Indochine sang trọng. Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort Nha Trang mang âm hưởng nhẹ nhàng, là nơi nghỉ dưỡng thanh bình cho những ai thích thư giãn và chăm sóc sức khỏe, một nơi để phục hồi năng lượng cho những tâm hồn sôi động, thích giải trí và khám phá.

Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay

Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay được thiết kế hình cánh cung trắng muốt, ôm trọn vịnh Nha Trang tuyệt đẹp. Nhìn từ giường ngủ, du khách sẽ được bao quát toàn cảnh vịnh biển sống động, diễm lệ.

Khu nghỉ dưỡng còn cung cấp đa dạng dịch vụ, tiện ích giúp du khách có những trải nghiệm trọn vẹn như: thư giãn với dịch vụ spa, thưởng thức bữa tối trong ánh hoàng hôn tại nhà hàng Lagoon, dạo bước trên bãi biển riêng tư hoặc xem bộ phim yêu thích tại Beach Cinema.

Vinpearl Sealink Nha Trang

Gợi nhớ đến dáng hình của những ngôi làng ven biển Địa Trung Hải, Vinpearl Sealink Nha Trang sở hữu bờ biển dài trong veo với cát trắng, nắng vàng, phía sau là sân Golf xanh mướt. Đến với Vinpearl Sealink Nha Trang, bạn sẽ được trải nghiệm sức hút của một tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí và spa với những dịch vụ tiện ích tốt nhất.

Khu nghỉ dưỡng có không gian riêng tư, tĩnh lặng cùng nhiều dịch vụ đẳng cấp như: 5 bể bơi lớn, nhà hàng, quầy bar, Kids Club rộng lớn, spa và các hoạt động thể thao nước,... Tất cả sẽ giúp các gia đình, cặp đôi, nhóm bạn, du khách đi công tác có kỳ nghỉ thảnh thơi, đáng nhớ.

Vinpearl Golflink Nha Trang

Sở hữu tầm nhìn ôm trọn toàn cảnh sân golf 18 hố, Vinpearl Golflink Nha Trang là lựa chọn hoàn hảo dành cho du khách đam mê bộ môn thể thao trí tuệ và mong muốn tìm kiếm kỳ nghỉ đẳng cấp. Resort được thiết kế theo kiến trúc Địa Trung Hải với 182 căn biệt thự duyên dáng có mái vòm đặc trưng cùng bể bơi và không gian khoáng đạt, riêng tư tuyệt đối.

Nha Trang được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp dịu dàng, quyến rũ. Vậy nên, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội quẩy cả ngày bên bãi biển đẹp nhất hành tinh này. Đặc biệt, muôn vàn trải nghiệm đẳng cấp lần đầu tiên ở Việt Nam sẽ được ứng dụng tại sân khấu của đại nhạc hội 8Wonder. Sự đầu tư công phu này hứa hẹn sẽ tạo ra những "kỳ quan cảm xúc đỉnh cao".