ĐH Quốc gia Hà Nội tăng lệ phí và chế tài kỳ thi đánh giá năng lực

Ngày 1-1, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), cho biết kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) năm 2023 của trường có một số điều chỉnh như giới hạn số lần dự thi, tăng chế tài xử phạt thí sinh vi phạm quy chế thi, tăng lệ phí đăng ký dự thi và thi lên 500.000 đồng/thí sinh/lượt thi.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN năm 2022

Lý giải về việc tăng lệ phí, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo cho hay năm 2022, ĐHQGHN đã giao cho Trung tâm Khảo thí xây dựng định mức lệ phí được xác định trên nguyên tắc tính đúng, đủ chi phí tổ chức thi trên quy mô lớn và phải thuê khoán hạ tầng, nhân lực (cán bộ coi thi, thanh tra, giám sát, bảo an, y tế…) tại nhiều trường đại học trong cả nước; bổ sung thêm khoảng 25% câu hỏi mới vào ngân hàng đề thi mỗi năm. Do đó mức lệ phí đăng ký dự thi và thi năm 2022 xây dựng trên nguyên tắc tính đủ chi phí dao động từ 586.000 đến 625.000 đồng/thí sinh/lượt thi. Với trách nhiệm xã hội, ĐHQGHN đã hỗ trợ 50% lệ phí cho tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi HSA năm 2022 do ảnh hưởng của đại dịch.

Năm 2023, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên cả nước và thực hiện nhiệm vụ tổ chức kỳ thi độc lập, Trung tâm Khảo thí đã trình ĐHQGHN phê duyệt Đề án thi HSA năm 2023 với mức lệ phí là 500.000 đồng/thí sinh/lượt thi theo nguyên tắc chi phí tính đúng, tính đủ lấy thu bù chi. ĐHQGHN chỉ còn hỗ trợ phần nhỏ trong chi phi phí tổ chức kỳ thi HSA năm 2023.

"Căn cứ quy mô của kỳ thi, chúng tôi giới hạn thí sinh chỉ đăng ký thi tối đa 2 lượt/năm, mỗi lần thi cách nhau tối thiểu 28 ngày. Quy chế thi Đánh giá năng lực quy định thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy toàn bộ kết quả đăng ký dự thi, kết quả đã thi hoặc hồ sơ đăng ký các ca chưa thi. Ngoài ra, đơn vị tổ chức thi sẽ thông báo cho các bên liên quan biết mức độ vi phạm của thí sinh" - GS-TS Nguyễn Tiến Thảo cho biết.

Ông Thảo cũng cho hay thêm hệ thống đăng ký thi http://hsa.edu.vn hay http://khaothi.vnu.edu.vn được nâng cấp cả về đường truyền, máy chủ và bảo mật an toàn. Thí sinh chỉ thao tác được trên một thiết bị (máy tính) để đăng nhập tài khoản chọn ca thi và thanh toán lệ phí thi. Thông tin cá nhân cần chuẩn bị: điểm học tập của 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12), số và ảnh căn cước công dân, ảnh chân dung thí sinh.

Khi thí sinh hoàn thành các thủ tục đăng ký và chọn đợt thi phù hợp sẽ phải nộp lệ phí trực tuyến trong 96 giờ kể từ khi hoàn thành việc đăng ký. Lưu ý là theo quy chế thi đánh giá năng lực ở ĐHQGHN thì lệ phí đăng ký dự thi và thi sẽ không hoàn lại. Do đó thí sinh phải cân nhắc kỹ trước khi thực hiện thao tác nộp lệ phí. Sau 96 giờ, thí sinh không hoàn tất việc lệ phí sẽ trở về trạng thái ban đầu và đăng ký ca thi lại. Do số chỗ đăng ký dự thi được xác định trước nên việc thí sinh hủy ca thi cũng sẽ không được hoàn lại lệ phí.

Năm 2023, ĐHQGHN mở thêm 2 địa điểm thi mới, nâng tổng số địa điểm thi lên con số 17 trải rộng từ Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An.

"Chúng tôi cân nhắc thêm một vài địa điểm thi miền Trung theo xét nhu cầu thí sinh thời gian tới. Quy mô mỗi đợt thi dự kiến từ 8.000-20.000 thí sinh/đợt thi. Kỳ thi hướng tới phục vụ trên 70.000 thí sinh năm 2023. Chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng bài thi HSA có tính phân loại cao, đa mục đích, trong đó có sử dụng để xét tuyển vào các ngành đào tạo bậc đại học có tính cạnh tranh cao" - Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN cho hay thêm.

Nói về kế hoạch tổ chức thi năm 2023, GS Nguyễn Tiến Thảo cho biết trường đang lên kế hoạch chi tiết tổ chức 8 đợt thi từ ngày 10-3-2023 đến hết ngày 4-6-2023, thí sinh thi vào các ngày cuối tuần. Thí sinh đăng ký thi từ ngày 6-2 cho các đợt thi tháng 3 và 4, đăng ký từ ngày 18-3 cho các đợt thi tháng 5 và 6. Ca thi chỉ đóng khi hết chỗ đã đăng ký hoặc tối thiểu trước 14 ngày thi chính thức để thực hiện quy trình thi. Các thông tin dự thi, Giấy báo dự thi đều được gửi qua email cho thí sinh trước 7 ngày thi hoặc tra cứu tại http://khaothi.vnu.edu.vn .

GS-TS Nguyễn Tiến Thảo bày tỏ với uy tín và chất lượng của kỳ thi HAS, sẽ có nhiều ngành, nhiều trường đại học trong cả nước sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để tuyển sinh. Trường đã nghiên cứu đề xuất công cụ chuyển đổi điểm bài thi HSA của ĐHQGHN và điểm bài thi Đánh giá năng lực của ĐH quốc gia TP HCM. Do đó, có thể nhiều trường đại học phía Nam sẽ sử dụng kết quả bài thi HSA để xét tuyển. Tương tự, các trường đại học phía Bắc có thêm cơ hội thu hút thí sinh từ miền Nam ra học từ nguồn tuyển thí sinh dự thi đánh giá năng lực