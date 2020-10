Đến lượt rapper Pháo cũng xôn xao trước bí ẩn chuyến xe “Vừa bước lên đã thấy vui” khiến dân tình hào hứng

Pháo Northside - Rapper 17 tuổi đến từ King Of Rap vừa khoe ảnh cực chất trên fanpage của mình về chuyến xe dễ thương cô vừa trải qua gần đây. Cụ thể cô nàng chia sẻ: "Dạo gần đây lịch trình của mình khá bận rộn nên mặt mũi cũng lười tươi cười hơn vì hơi đuối. Thế nhưng vừa rồi trong lúc gặp một bác tài xế be lại là một trong những lần khiến mình vui cười nói chuyện rôm rả đến thế". Không chỉ thể hiện sự bất ngờ và thích thú với hình ảnh của bác tài xế mang khẩu trang in hình miệng cười tươi rói, Rapper Pháo còn vui vẻ khen ngợi "Vừa nhìn thấy khẩu trang mình đã thấy bác tài thân thiện, an toàn hẳn!".

Nàng Rapper 17 tuổi đã chính thức trả thành fan của sự dễ thương vàng tươi này

Tuy khẩu trang giờ đã trở thành vật bất ly thân của mọi người, là tấm khiên che chắn bảo vệ người đeo trước khói bụi, nắng gió và nguy cơ mắc bệnh. Nhưng cũng chính khẩu trang khiến cộng đồng trở nên xa cách nhau hơn. Đặc biệt, với những ai làm các ngành dịch vụ đặc biệt như các bác tài xế công nghệ 4.0. Sự giao tiếp giữa khách hàng và tài xế bị hạn chế hơn bởi lớp khẩu trang và khách hàng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của bác tài. Khẩu trang y tế, khẩu trang vải, khẩu trang in hoa, khẩu trang màu mè… nhưng nói chung đều là những miếng vải nhàm chán. Việc truyền tải cảm xúc và sự vui vẻ trong mỗi chuyến xe cũng vì vậy mà giảm đi ít nhiều.

Các bác tài của be luôn lan tỏa nụ cười cùng niềm vui trên từng chuyến đi

Cộng đồng trẻ, những người dùng quan trọng của ứng dụng be, lại đặc biệt coi trọng cảm xúc. Họ tìm kiếm cảm hứng và sự kết nối trên từng cung đường, từng con người mà họ gặp. Và trong các loại cảm xúc thì sự vui vẻ luôn được người trẻ coi trọng. Vì thế, khi những "nụ cười vàng tươi" của các bác tài be bắt đầu xuất hiện trên đường phố, đã nhận được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng. Một khách hàng tên B. Uyên (ngụ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: "Vì dịch Covid-19 nên tôi cũng ngại ngùng trong giao tiếp với người xung quanh. Hôm trước đón xe beBike, tôi đã thấy rất thú vị ngay khi anh tài xế chào mình. Dù tài xế vẫn đeo khẩu trang giữ an toàn nhưng vẫn rất thân thiện, khiến chuyến đi của tôi thoải mái hơn nhiều. Hành động tuy nhỏ nhưng thực sự mang đến niềm vui cho người dùng dịch vụ".



Đi cùng be dù nắng mưa, nụ cười vẫn luôn hiện hữu

Với mục tiêu phòng dịch nhưng không để Covid-19 tạo ra khoảng cách giữa khách hàng và tài xế, ứng dụng gọi xe công nghệ be đã sáng tạo trong việc đem đến cho khách hàng sự vui tươi trong những ngày bận rộn bằng "nụ cười" độc đáo qua chiếc khẩu trang độc lạ trên từng chuyến xe như lời nhắn nhủ: Đi cùng be dù nắng mưa, nụ cười vẫn luôn hiện hữu. Không đơn giản chỉ là một chuyến xe đón đưa mà be muốn khách hàng sẽ nhận được những điều tích cực, tinh thần sảng khoái và an toàn khi sử dụng dịch vụ của be.

Khách hàng thân thiện trao đổi với bác tài nhờ chiếc khẩu trang nụ cười

Chiến dịch "Trao nụ cười, be đón đưa" đã thành công khi không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn đánh đúng tâm lý của khách hàng, đặc biệt là người trẻ, những người coi trọng sự an toàn lẫn sự kết nối về mặt cảm xúc. Một chiếc khẩu trang nhỏ, một hành động đơn giản, nhưng đã giúp lan tỏa nụ cười trên mọi chuyến xe của be. Nhờ những chiếc khẩu trang đáng yêu này mà be đã lan tỏa tinh thần tích cực, giúp cộng đồng gạt bớt những âu lo, vững tâm đi qua một mùa dịch thật an toàn. Đặc biệt là trong những buổi chiều mưa u ám, hình ảnh anh tài xế be với chiếc áo vàng và "nụ cười" tỏa nắng đã truyền cảm hứng cho khách hàng, khiến ngày mưa lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp. Tài xế be không chỉ lái xe, họ còn là những người mang đến nụ cười.