Đến lượt Hàn Quốc bán vàng như mớ rau trong siêu thị tiện lợi và máy tự động: Nhu cầu tăng cao nhất 20 năm qua vì lạm phát và đồng tiền mất giá

Hãng tin CNBC cho hay các siêu thị Hàn Quốc mới đây ngoài bán mỳ tôm, xúc xích hay rau xanh thì nay còn kinh doanh thêm cả vàng.

Cụ thể, chuỗi siêu thị tiện lợi lớn nhất Hàn Quốc là CU đã quyết định hợp tác cùng Tổng công ty in ấn và bảo mật tiền tệ Hàn Quốc (KOMSCO) thuộc sở hữu của chính phủ để bán vàng cho người dân trong bối cảnh nhu cầu tăng cao làm kích thích tình trạng đầu cơ.

Ngay lập tức, những sản phẩm đáng tin cậy này đã được bán hết sạch chỉ trong thời gian ngắn, qua đó cho thấy sức hút từ thứ kim loại quý tăng cao chưa từng thấy vì lạm phát và nỗi sợ của người dân.

Kể từ tháng 4/2024, hàng loạt thỏi vàng có trọng lượng từ 0,1gr đến 1,87gr đã được bày bán tại các chi nhánh của CU. Giá của một thỏi vàng 1,87gr vào khoảng 225.000 Won, tương đương 165,76 USD còn 0,5gr thì có giá 77.000 Won.

Tuy nhiên bán chạy nhất là thỏi vàng 1gr với giá 113.000 Won khi được người dân mua hết chỉ trong 2 ngày. Điều đáng nói là những thỏi vàng này có thể in những lời chúc sinh nhật hoặc thiết kế theo nhiều kiểu tùy sở thích cá nhân để làm quà tặng.

Theo CNBC, những người ngoài 30 tuổi là đối tượng khách hàng tích cực mua vàng nhất tại Hàn Quốc hiện nay khi chiếm đến 41% tổng doanh số kinh doanh vàng của CU. Những người ngoài 40 tuổi chiếm 35,2% và 50 tuổi trở lên chiếm 15,6%. Đối tượng giới trẻ ngoài 20 tuổi chỉ chiếm 6,8%.

Đồng quan điểm, báo cáo của Hội đồng vàng quốc tế (WGC) cho thấy nhu cầu mua vàng tại Hàn Quốc đã tăng 27% so với cùng kỳ năm trước lên 5 tấn trong quý I/2024, bất chấp giá kim loại quý này đang tăng phi mã. Đây là mức tăng theo quý mạnh nhất của Hàn Quốc trong hơn 20 năm qua.

Đồng tiền mất giá

Không riêng gì CU, nhiều chuỗi siêu thị tiện lợi khác cũng bắt đầu kinh doanh vàng. Thậm chí tại chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 nổi tiếng, khách hàng có thể mua vàng miếng từ máy tự động.

"Nền kinh tế bất ổn cùng với đồng tiền mất giá đã khiến nhu cầu mua vàng gia tăng do nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn tài sản an toàn", chuyên gia Heng Koon How của UOB nhận định.

Số liệu của Sàn giao dịch vàng Hàn Quốc (KGE), giá vàng tại nước này đã tăng lên mức kỷ lục 456.000 won trên mỗi 3,75gr, tương đương 335,3 USD. Trong khi đó đồng Won đã giảm giá 5% so với đồng USD từ đầu năm đến nay, hiện giao dịch ở mức 1.358,7 Won đổi 1 USD.

Theo giám đốc Shaokai Fan của WGC, nhu cầu mua vàng trong giới trẻ hiện nay tại Châu Á tăng cao bất chấp giá kim loại quý này đi lên vì lần đầu tiên những người trẻ phải đối mặt với lạm phát và bất ổn tài chính.

Trong khi thế hệ ngoài 30-40 đã từng trải qua cuộc khủng hoảng 1997, 2008 thì đây là lần đầu tiên giới trẻ Châu Á phải đối mặt với tình trạng khó khăn của nền kinh tế khi bước vào thị trường lao động kiếm tiền.

"Những nhà đầu tư trẻ đang coi vàng như một kênh để đa dạng hóa nguồn vốn cũng như bảo vệ tài sản của họ", ông Fan nhận định.

Ngoài Hàn Quốc, những người tiêu dùng trẻ tại Châu Á như Trung Quốc cũng đang tích cực mua vàng với xu thế sưu tầm 1gr vàng dưới dạng hạt đậu nhỏ đựng trong lọ thủy tinh. Năm 2023, Trung Quốc đã vượt qua Ấn Độ để trở thành nước mua vàng trang sức lớn nhất thế giới.

Quay trở về câu chuyện siêu thị bán vàng, Hàn Quốc không phải là nước đầu tiên áp dụng mô hình này. Trước đó gã khổng lồ bán lẻ Costco của Mỹ cũng đã bán những thỏi vàng nặng 1 ounce trên trang thương mại điện tử của mình vào năm 2023.

Nguồn: CNBC