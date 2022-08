Dễ dàng vào Đại học chất lượng quốc tế với điểm sàn chỉ từ 15 điểm

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT) là một trong số những trường công bố điểm sàn xét tuyển sớm nhất trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2022. Năm 2022, UMT dành ra 30% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào điểm thi Tốt nghiệp THPT, đây là cơ hội rất khả quan cho các thí sinh. Ngoài ra, nhà trường vẫn còn 4 phương thức tuyển sinh còn lại với 70% chỉ tiêu sẽ giúp các bạn có thêm nhiều cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục đại học chất lượng quốc tế.



UMT sở hữu các thế mạnh khác biệt, chất lượng vượt trội

Sự thành công trong tương lai của sinh viên luôn là yếu tố trọng tâm hàng đầu tại UMT. Vì vậy, tất cả chương trình đều được chú trọng nghiên cứu và xây dựng nhằm đáp ứng được mục tiêu này.

Giáo dục khai phóng: Tinh thần giáo dục khai phóng truyền lửa cho các sinh viên, phát triển quan điểm riêng và khám phá hết tiềm năng trong môi trường học tập độc đáo, hiện đại, mang tầm vóc quốc tế. Đây là thế mạnh rất quan trọng khi các bạn trẻ đang phải đối diện với những thay đổi liên tục trong công nghệ, dẫn tới một tương lai tuy đầy thách thức nhưng lại có rất nhiều cơ hội cho những người có tư duy khái quát và tinh thần tích cực.

One-UMT Hub: Xuyên suốt quá trình học tập, các bạn luôn có đội ngũ tư vấn đồng hành, hơn thế còn được tô màu tươi trẻ bằng chương trình One-UMT đầy ấn tượng với tuần lễ định hướng thiết thực, hoạt động ngoại khóa sôi nổi, các chương trình coaching, mentoring, tutoring... đặc biệt là có thể chủ động chọn lại ngành nếu phát hiện mình không phù hợp.

Giáo dục thể chất: Một trí não kiện toàn phải đi cùng với một cơ thể kiện khương thì chúng ta mới có nền tảng tốt để hướng đến thành công và hạnh phúc. Giáo dục thể chất được nhà trường chăm chút để biến thành môn học đầy hấp dẫn với 3 học phần: Fit & Fun, Sport for health & well-being, Sport for better life. Các bạn sẽ được đo và theo dõi chỉ số BMI, tìm hiểu về cơ thể, sinh lý… để có thể rèn luyện thể chất đúng cách, vừa khỏe vừa vui.

Đào tạo gắn với thực tiễn doanh nghiệp: Với phương châm "học những gì thế giới học, dạy những gì doanh nghiệp cần", thời lượng học với doanh nghiệp, giảng viên doanh nhân được thiết kế lên đến 30%, trọn 1 học kỳ doanh nghiệp 3 tháng.

Tham chiếu chuẩn kiểm định Mỹ, châu Âu: UMT tự hào là trường đại học tiên phong tại Việt Nam tham gia là thành viên của các tổ chức kiểm định quốc tế (ACBSP, ASIIN…) ngay từ năm đầu hoạt động. Thành quả khi đạt được kiểm định là rất lớn đối với một trường đại học, giúp tăng tính cam kết về chất lượng đào tạo, sinh viên dễ dàng trong việc chuyển đổi tín chỉ, có cơ hội chuyển tiếp sang các trường trên thế giới đã đạt kiểm định…

UMT hướng đến xây dựng ngôi trường Đại học Hạnh phúc và Thành công.

Phương pháp dạy và học khác biệt: UMT đề cao các hoạt động tương tác và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tư duy phản biện; hình thành năng lực học tập lâu dài thành công, chủ động, thông qua hình thức lớp học đảo ngược, học qua dự án, đào tạo thực tiễn… UMT xây dựng phương pháp đánh giá năng lực theo thực tiễn, chú trọng thực học, thực hành, trải nghiệm hạnh phúc trong từng môn học.

5 phút xét tuyển, dễ dàng vào đại học

UMT luôn mở cổng xét tuyển dành cho thí sinh muốn đăng ký nộp hồ sơ vào trường theo link: https://xettuyen.umt.edu.vn/dangkyxettuyen.

Danh sách ngành, mã ngành, tổ hợp môn UMT xét tuyển:

Chương trình học được UMT thiết lập không chỉ đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước mà còn tạo nên những công dân toàn cầu thích ứng trước sự thay đổi của thế giới số 4.0 với:

- 70% giảng viên được đào tạo từ nước ngoài, có tâm và tầm, luôn sẵn sàng kết nối với bạn

- 3 tháng Học kỳ doanh nghiệp, trải nghiệm thực tế xuyên suốt chương trình học

- 18+ hoạt động, sự kiện thú vị/năm, trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống sinh viên đầy màu sắc

- 25 sinh viên/lớp, tối ưu hóa hiệu quả giảng dạy

- 100% sinh viên được hỗ trợ giới thiệu việc làm tại các đơn vị uy tín

- 80.000 m2 diện tích và 750 m chiều dài bờ sông, cơ sở vật chất hiện đại, môi trường xanh

- 3,5 năm - 11 học kỳ - IELTS tương đương 5.5 - 6.0, thời gian đào tạo tinh gọn, chất lượng

