Dậy sóng tin Jennie (BLACKPINK) không thèm dự tiệc cùng đồng nghiệp vì cú sốc lớn, người trong cuộc nói gì?

Vào sáng 19/3, công chúng xôn xao trước thông tin Jennie (BLACKPINK) từ chối tham dự tiệc liên hoan cùng đội ngũ sản xuất và dàn sao Apartment 404 sau ồn ào của show. Chưa hết, truyền thông Hàn cho biết thêm nữ ca sĩ rất sốc khi đọc bình luận về chương trình và gần như không phản hồi lời đề nghị góp mặt trong mùa 2 của Apartment 404.

Tới chiều 19/3, tờ Xportsnews cho hay đạo diễn Jung Chul Min vừa chính thức lên tiếng về thông tin Jennie có biểu hiện xa cách với đồng nghiệp trong show. Theo đó, nam đạo diễn khẳng định trên trang cá nhân: "Gì vậy trời? Jennie chưa bao giờ vắng mặt trong các buổi tiệc liên hoan đã được lên kế hoạch của ekip. Chúng tôi còn chưa thảo luận về việc sản xuất phần 2 của Apartment 404 nữa thì làm sao có chuyện đề nghị hợp tác với cô ấy được".

Đạo diễn Apartment 404 lên tiếng bênh vực Jennie trên trang cá nhân

Trước đó, tờ Isplus đăng bài viết phân tích nguyên nhân khiến Jennie quyết định từ chối tham gia chương trình truyền hình mang tên My Name Is Gabriel. Isplus cho hay Jennie dè dặt nhận lời tham gia show giải trí mới do chương trình Apartment 404 có sự góp mặt của nữ idol hiện thu về thành tích rating khiêm tốn, liên tục giảm sút qua mỗi tập.

Tờ Isplus còn tiết lộ thêm rằng: "Jennie sốc nặng trước những lời chỉ trích nhắm vào chương trình Apartment 404. Sau cùng, cô quyết định không tham gia tiệc liên hoan cùng ekip với lý do lịch trình bận rộn".

Jennie bỗng trở thành tâm điểm bàn tán vì nghi vấn tỏ ra xa cách với đồng nghiệp trong show

Được biết, show Apartment 404 có sự góp mặt của dàn sao gồm Jennie, Yoo Jae Suk, Cha Tae Hyun... liên tục phải đón nhận những phản hồi tiêu cực từ khán giả trong những tập đã phát sóng. Cụ thể, chương trình dính nghi vấn sao chép nhiều show nổi tiếng trước đó và tài tử Lee Jung Ha (Moving) bị chê là thiếu gắn kết với các thành viên còn lại. Thậm chí, tờ Tenasia còn nhận định nếu tình hình rating tiếp tục lao dốc ở những tập tiếp theo, việc nhận lời tham gia show Apartment 404 có thể trở thành 1 quyết định sai lầm trong sự nghiệp của Chủ tịch Jennie.

Rating show có mặt Jennie liên tục giảm sút qua mỗi tập. Có thể nói, nữ ca sĩ không gặp thuận lợi với show truyền hình đầu tiên kể từ khi mở công ty riêng

Nguồn: Xportsnews