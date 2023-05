Đây là mẫu sandal sao Việt nào cũng có, cứ mùa hè lại thi nhau mang ra diện

Bên cạnh giày thể thao hay dép xỏ ngón thì những đôi dép sandal luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho mùa hè. Trên thị trường hiện đang bày bán rất nhiều mẫu dép sandal xinh xắn với vô vàn kiểu dáng khác nhau. Để lựa chọn cho mình 1 dáng dép sành điệu, thoải mái và bền đẹp quả thực không hề đơn giản. Nếu bạn đang lăn tăn khi tìm mua cho mình được items vừa ý, thì hãy thử tham khảo ngay mẫu sandal quai to - món phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ mùa hè của các mỹ nhân Vbiz.

So với nhiều kiểu giày dép khác, điểm đặc biệt của sandal quai to chính là kiểu dáng. Mẫu dép này gây ấn tượng bởi thiết kế dày dặn với phần đế thô và quai to giúp cố định chân và tạo cảm giác chắc chắn khi di chuyển. Ngoài ra, chúng còn toát lên vẻ đẹp cá tính, hiện đại cực kỳ phù hợp với những cô nàng theo đuổi phong cách trẻ trung và năng động. Nói về độ hot của mẫu giày này thì ''khỏi phải bàn'' vì hè nào chúng cũng được sao Việt đem ra để mix&match với trang phục hàng ngày.

Hoa hậu Lương Thùy Linh sở hữu mẫu sandal đen quai to. Cô nàng phối kiểu dép này với đủ mọi trang phục, từ đầm dài đến chân váy

Hà Hồ cũng sở hữu một loạt các mẫu sandal quai to của những nhà mốt đình đám trên thế giới

Siêu mẫu Thanh Hằng lại lựa chọn đôi sandal màu bạc nổi bật

Thiều Bảo Trang phối sandal quai to với chiếc đầm màu cam vô cùng rực rỡ

Văn Mai Hương chọn cách phối đồ cá tính hơn khi mix kiểu sandal này cùng quần jeans và áo blazer

Hà Tăng cũng phải đem kiểu dép này theo khi đi du lịch với gia đình

Từ cách phối đồ với dép sandal của các mỹ nhân Việt, có thể thấy kiểu dép này vô cùng linh hoạt trong việc mix&match trang phục. Chính vì vậy, vào mùa hè chị em cứ mạnh dạn sắm cho mình một đôi sandal quai to để thay đổi hình ảnh và phong cách thường xuyên cũng như tạo sự thoải mái, dễ chịu trong thời tiết nóng bức đặc trưng của Việt Nam. Dưới đây là một vài gợi ý mua sắm mà bạn nên check ngay.

Gợi ý shopping:

Nơi mua:Baimee Bamor Giá: 430k

Nơi mua: Shopee Giá: 340k

Nơi mua: Mango Giá: >1 triệu

Nơi mua: Zara Giá: 1699k