Đây chính là lý do vì sao nhiều cha mẹ vừa cất tiếng, con cái lập tức cảm thấy khó chịu!

“Mặc thêm áo vào”, “Đừng nghịch điện thoại nữa”, “Sao không lo mà học bài đi”... Những câu nói tưởng chừng đầy yêu thương của cha mẹ lại thường nhận về sự gắt gỏng: “Mẹ đừng quản con nữa!”. Vì sao những lời khuyên “luôn đúng” lại đẩy khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ra xa đến vậy?

Nhiều chuyên gia tâm lý thường khuyên phụ huynh nên tôn trọng quyền riêng tư và học cách buông tay khi con bước vào tuổi dậy thì. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng có một góc nhìn khác thực tế hơn: Con cái nổi loạn không phải vì bạn sai, mà chính vì bạn quá “đúng”.

1. Phía sau lời khuyên là một sự phủ nhận

“Mặc thêm áo vào” - Câu nói này không sai. “Đọc sách đi” - Cũng chẳng có gì sai. Nhưng trong tai một đứa trẻ đang lớn, chúng được dịch thành: “Bố mẹ không tin con”.

Khi bạn nhắc con mặc áo, ẩn ý là: Con thậm chí không biết mình nóng hay lạnh, nếu không có mẹ, con sẽ đổ bệnh. Khi bạn nhắc con học bài, thông điệp ngầm là: Con không biết tự sắp xếp cuộc sống, không có mẹ nhắc nhở, con sẽ chỉ biết chơi bời.

Mỗi lời quan tâm “đúng đắn” đều kẹp một tờ giấy thông báo không lời: “Con kém cỏi, con không thể tự chăm sóc bản thân, nên ta phải làm thay con”.

Hãy thử tưởng tượng tại công sở, nếu sếp mỗi ngày đều đứng cạnh bàn và nhắc: “Nhớ làm báo cáo nhé”, “Đừng quên check email”, “Trưa nhớ đi ăn cơm”... Bạn có thấy sếp quan tâm mình không? Chắc chắn là không. Bạn thấy mình bị coi thường. Trẻ con cũng vậy, thứ chúng cần là sự tin tưởng, chứ không phải một “chiếc đồng hồ báo thức” biết đi.

2. Cuộc chiến giành lại “chủ quyền” cuộc đời

Tâm lý học có khái niệm “Lý thuyết phản kháng”: Khi một người cảm thấy quyền tự do của mình bị đe dọa, họ sẽ có bản năng chống đối để tìm lại cảm giác kiểm soát.

Mỗi lời nhắc nhở của cha mẹ giống như một sợi dây thừng buộc vào người đứa trẻ. Để chứng minh mình không phải là “con rối”, trẻ buộc phải làm ngược lại. Bạn bảo mặc thêm áo, con chỉ mặc áo mỏng. Bạn bảo đọc sách, con chỉ cầm điện thoại.

Thực tế, trẻ biết mình sẽ lạnh, biết không học thì điểm thấp, nhưng lúc đó cảm giác tự do quan trọng hơn tất thảy. Bản chất của sự nổi loạn không phải là hư hỏng, mà là một cuộc chiến giành lại “chủ quyền” cá nhân. Đó là lý do tại sao ở những gia đình áp dụng phương pháp “nuôi dạy tự do”, trẻ ít nổi loạn hơn, đơn giản vì chúng không cần phải tranh giành thứ vốn đã thuộc về mình.

3. Thay đổi cách quan tâm: Từ “nhắc nhở” sang “đồng hành”

Nếu không nhắc nhở thì phải làm sao? Câu trả lời không phải là bỏ mặc, mà là thay đổi phương thức giao tiếp:

- Biến “nhắc nhở” thành “tin tưởng”: Thay vì bắt con mặc áo, hãy cứ đặt chiếc áo ở sofa và im lặng. Nếu lạnh, con sẽ tự mặc. Để con lạnh một lần không chết được, nhưng cằn nhằn trăm lần có thể giết chết tình cảm gia đình. Hãy tin rằng con có thể tự quản lý thời gian và sức khỏe của chính mình, dù ban đầu có thể con làm chưa tốt.

- Biến “giáo điều” thành “chia sẻ”: Thay vì nói “đọc sách đi” (vô ích), hãy thử chia sẻ: “Hôm nay mẹ thấy video này về cách học khá hay, con xem thử nhé?”. Nếu con từ chối, hãy kết thúc bằng câu: “Ừ, vậy mẹ để đây, khi nào cần thì bảo mẹ”. Không ép buộc, không thuyết giảng, quyền quyết định thuộc về con.

- 10 phút “vô điều kiện” mỗi ngày: 90% hội thoại của cha mẹ hiện nay xoay quanh điểm số, sức khỏe và nội quy. Hãy dành ra ít nhất 10 phút mỗi ngày chỉ để lắng nghe. Khi con kể chuyện lớp học hay trò chơi điện tử, đừng phán xét, đừng lồng ghép bài học đạo đức. Hãy chỉ nghe và phản hồi: “Thế à?”, “Hóa ra là vậy”. Khi trẻ cảm nhận được bạn quan tâm đến “con người” chúng chứ không phải “thành tích” của chúng, sợi dây liên kết sẽ tự động bền chặt.

Nhiều cha mẹ cố gắng nhắc nhở vì nỗi sợ: “Nếu mình không quản, con sẽ hỏng”. Nỗi sợ này thực chất là sự thiếu tự tin vào năng lực giáo dục của chính mình. Cha mẹ cố cằn nhằn như một cách để mua “bảo hiểm tâm lý” cho bản thân: “Đấy, tôi đã nói rồi nhé, nó không nghe là lỗi của nó”.

Nhưng trẻ em rất nhạy cảm. Chúng cảm nhận được sự bất an và thiếu tin tưởng ẩn sau những lời quan tâm đó. Chỉ khi bạn dám buông bỏ cái tôi “luôn đúng” của mình, con cái mới thực sự muốn bước lại gần bạn.