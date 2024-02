Đầu tư vàng online, người đàn ông ở Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Ngày 3/2, thông tin từ Công an TP Hà Nội, đầu tháng 2/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận đơn của anh T. trình báo việc anh tham gia ứng dụng đầu tư vàng SoonTransfer5, bị chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng.

Theo đơn trình báo, anh T. nhận được điện thoại của người xưng là nhân viên của Công ty chứng khoán VPS, muốn anh vào nhóm để học hỏi và hỗ trợ thông tin về chứng khoán.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo việc tham gia các ứng dụng đầu tư tài chính online tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: hanoimoi.vn)

Anh T. đã tham gia nhóm Zalo và được một vài "người thầy" cung cấp các thông tin về thị trường chứng khoán, định hướng anh tham gia thị trường vàng với hứa hẹn lợi nhuận cao hơn.

Sau đó, anh T. tải ứng dụng SoonTransfer5 để tham gia đầu tư. Trong vòng 2 ngày, anh T. chuyển 1,2 tỷ đầu tư và rút ra được 600 triệu lợi nhuận trong 7 lần rút.

Đến lần thứ 8, anh T. không rút được và được các đối tượng thông báo anh T. cần "nâng cấp gói VIP 3 tháng", "hoàn trả quỹ hỗ trợ đầu tư", "gỡ bỏ chế độ an toàn"… Do cả tin, anh T. đã chuyển cho các đối tượng 3,6 tỷ đồng nhưng không rút được ra. Lúc này, anh T. mới nhận ra mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Thông qua vụ việc trên, Công an TP Hà Nội tiếp tục cảnh báo, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và nhu cầu "tìm kiếm lợi nhuận online", xuất hiện ngày càng nhiều các ứng dụng đầu tư tài chính, là nền tảng hỗ trợ những nhà đầu tư muốn kiếm tiền nhanh chóng.

Theo Công an TP Hà Nội, việc tham gia các ứng dụng đầu tư tài chính online tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù, cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo khi tham gia các ứng dụng đầu tư tài chính online, tuy nhiên vẫn còn nhiều nạn nhân bị mắc bẫy.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, cân nhắc kỹ khi tham gia vào các nhóm đầu tư tài chính, lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ trên các mạng xã hội.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không tham gia ứng dụng đầu tư tài chính, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.