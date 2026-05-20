Đấu trường Anh ngữ đã quay trở lại: Cơ hội thi thử IELTS & TOEIC miễn phí với Prep AI chính xác!

Đấu trường Anh ngữ - Chương trình thi thử IELTS & TOEIC quy mô toàn quốc chính thức quay trở lại

Giải mã những điểm mới tại Đấu trường Anh ngữ 2026

Trong những năm gần đây, IELTS và TOEIC dần trở thành những mục tiêu quen thuộc với nhiều học sinh, sinh viên và người đi làm. Cùng với đó, nhu cầu kiểm tra năng lực trước khi bước vào kỳ thi thật cũng ngày càng được quan tâm.

Tiếp nối sức hút từ mùa giải trước, Prep - Nền tảng học và luyện thi thông minh, tiếp tục tổ chức "Đấu Trường Anh Ngữ 2026 - Prep AI Language Arena", mang đến sân chơi thi thử trực tuyến quy mô toàn quốc, hoàn toàn miễn phí trên trên nền tảng khảo thí Prep AI.

Chương trình năm nay bao gồm các bài thi IELTS (4 kỹ năng), TOEIC Listening & Reading và lần đầu tiên bổ sung TOEIC Speaking & Writing, mang đến thêm lựa chọn thử sức cho thí sinh. Đồng thời, độ tuổi tham gia được điều chỉnh từ 11 đến 30, phù hợp với các bạn là học sinh từ THCS.

Đấu Trường Anh Ngữ 2026 sẽ chính thức diễn ra vào các ngày Chủ Nhật từ 17/5 đến 7/6, chia thành 4 đợt thi thử cụ thể:

IELTS đợt 1: Chủ nhật, ngày 17/5/2026

TOEIC đợt 1: Chủ nhật, ngày 24/5/2026

IELTS đợt 2: Chủ nhật, ngày 31/5/2026

TOEIC đợt 2: Chủ nhật, ngày 7/6/2026

Lịch thi chính thức tại Đấu trường Anh ngữ 2026

Với hình thức thi thử miễn phí, tổ chức trực tuyến trên quy mô toàn quốc cùng nhiều cập nhật mới trong mùa giải năm nay, Đấu Trường Anh Ngữ 2026 tiếp tục trở thành một trong những sân chơi được cộng đồng học ngoại ngữ quan tâm trong mùa hè này.

Thi thử miễn phí cùng Prep AI: đo trình đúng, trúng giải to tới 1 tỷ 7

Điểm khiến Đấu Trường Anh Ngữ 2026 được chú ý nằm ở công nghệ chấm chữa Prep AI - hệ thống chấm chữa độc quyền do Prep tự phát triển. Prep AI là tổ hợp hơn 30 mô hình AI chuyên biệt, được huấn luyện trên 18 triệu điểm dữ liệu học tập của Prep, trải dài từ những mức cơ bản đến các band điểm cao. Nhờ vậy, việc đánh giá được duy trì ổn định trên nhiều dải trình độ khác nhau với độ chính xác tiệm cận giám khảo trong các kỳ thi thực tế.

Bên cạnh trải nghiệm thi thử, tổng giá trị giải thưởng lên tới 1,7 tỷ đồng cũng là yếu tố khiến cuộc thi nhận được đông đảo sự quan tâm. Mỗi tuần thi sẽ có các gói giải thưởng tiền mặt dành cho những thí sinh đạt thành tích cao, với hai nhóm chính là Chiến thần (top 15) và Cao thủ (top 20 tiếp theo). Song song đó, chương trình cũng xây dựng bảng riêng cho thí sinh THCS nhằm đảm bảo sự phù hợp giữa các nhóm thí sinh tham gia.

Bên cạnh đó, các thí sinh đăng ký thành công còn nhận thêm các quyền lợi như code trải nghiệm phòng luyện thi ảo Prep AI, phòng ảo nhập vai PrepTalk, ưu đãi khóa học và bộ tài liệu IELTS & TOEIC từ Prep - những công cụ hỗ trợ quá trình học ngoại ngữ.

Sự kết hợp giữa công nghệ chấm chữa có độ tin cậy cao và hệ thống giải thưởng hấp dẫn giúp Đấu Trường Anh Ngữ 2026 trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn kiểm tra năng lực trước kỳ thi thật.

Prep tiếp tục ghi dấu ấn trong lĩnh vực công nghệ giáo dục

Đứng sau cuộc thi Đấu Trường Anh Ngữ là Prep - Nền tảng Học & Luyện thi thông minh, cái tên quen thuộc với cộng đồng người học ngoại ngữ những năm gần đây. Với định hướng ứng dụng AI vào học tập và luyện thi, Prep tập trung phát triển các công cụ hỗ trợ luyện tập, chấm chữa và đánh giá năng lực nhằm giúp người học có thêm dữ liệu để theo dõi tiến độ và cải thiện kỹ năng trong quá trình ôn luyện.

Điều này cũng góp phần giúp Prep ghi dấu ấn trong lĩnh vực công nghệ giáo dục thông qua nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như: giải thưởng "Tăng trưởng nổi bật tại khu vực Đông Á năm 2026" do đối tác British Council trao tặng, Top 10 Sao Khuê 2025 (lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo); lọt Top 50 EdTech tiềm năng Đông Nam Á trong 3 năm liên tiếp; giải Bạc "Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam" năm 2024 và chứng nhận top 10 "Sản phẩm công nghệ số xuất sắc" năm 2025. Prep cũng là start-up Việt góp mặt tại nhiều sân chơi uy tín như NextGen Tech 30 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore và Global EdTech Startup Awards - cuộc thi EdTech lớn bậc nhất thế giới.

Qua chương trình lần này, bên cạnh việc xây dựng hình ảnh một thương hiệu tận tâm, Prep cũng mong muốn tạo thêm cơ hội cho nhiều bạn trẻ tiếp có thể cận môi trường thi thử và đánh giá năng lực chính xác cùng AI.

Buổi thi IELTS đầu tiên đã diễn ra vào ngày 17.05, người học quan tâm có thể đăng ký tham gia Đấu Trường Anh Ngữ 2026 để trải nghiệm thi thử và hệ thống đánh giá chính xác từ Prep AI tại: https://sh.prepedu.com/dangkydautruonganhngu