Nghỉ việc không chỉ là quyết định nghề nghiệp mà còn là quyết định tài chính. Trước khi nộp đơn xin nghỉ, có những dấu hiệu cho thấy điều bạn cần làm có thể không phải là tìm công việc mới, mà là chuẩn bị lại túi tiền của mình.

Nghỉ việc thường được xem là một quyết định nghề nghiệp. Nhưng trước khi là chuyện công việc, đó thực chất là một bài toán tài chính. Nhiều người dành hàng tháng để cân nhắc xem có nên rời công ty hay không. Họ liệt kê đủ lý do: sếp khó tính, môi trường áp lực, công việc không còn phù hợp, cơ hội thăng tiến mờ nhạt. Nhưng lại quên mất một câu hỏi quan trọng hơn: Nếu nghỉ việc ngày mai, mình có đủ khả năng tài chính để chịu đựng khoảng thời gian chưa có thu nhập hay không?

Trên thực tế, có những dấu hiệu cho thấy bạn chưa nên nghỉ việc, dù bản thân đã rất muốn.

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Dấu hiệu đầu tiên là chưa có quỹ dự phòng đủ lớn.

Nhiều người thường đánh giá thấp thời gian tìm việc. Họ nghĩ chỉ cần một hoặc hai tháng là sẽ có công việc mới. Nhưng thị trường lao động hiện nay không còn dễ đoán như trước. Một quá trình ứng tuyển có thể kéo dài nhiều tháng, chưa kể những trường hợp phải từ chối vài lời mời vì chưa phù hợp.

Khi không có khoản tiền đủ để trang trải chi phí sinh hoạt trong vài tháng, áp lực tài chính sẽ nhanh chóng biến việc nghỉ ngơi thành một cuộc chạy đua tìm việc trong hoảng loạn. Lúc đó, người lao động thường chấp nhận bất kỳ cơ hội nào xuất hiện, kể cả khi nó không tốt hơn công việc cũ.

Dấu hiệu thứ hai là đang mang nợ tiêu dùng.

Khoản nợ này có thể đến từ thẻ tín dụng, trả góp điện thoại, xe máy, đồ điện tử hoặc các khoản vay cá nhân. Khi còn đi làm, các khoản thanh toán hàng tháng có thể không quá đáng ngại. Nhưng khi nguồn thu nhập biến mất, chúng lập tức trở thành áp lực thường trực.

Không ít người nghỉ việc với suy nghĩ sẽ tranh thủ nghỉ ngơi vài tháng, nhưng chỉ sau vài tuần đã phải lao vào tìm việc vì ngày thanh toán thẻ tín dụng đang đến gần. Trong trường hợp này, quyết định nghỉ việc không còn xuất phát từ mong muốn phát triển bản thân mà bị chi phối hoàn toàn bởi áp lực trả nợ.

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Dấu hiệu thứ ba là phụ thuộc vào duy nhất một nguồn thu nhập.

Đây là tình trạng phổ biến của phần lớn dân văn phòng. Toàn bộ chi tiêu hàng tháng đều dựa vào lương. Khi lương dừng lại, dòng tiền cũng dừng lại.

Nếu chưa có bất kỳ nguồn thu nào khác, dù là tiền tiết kiệm sinh lãi, công việc freelance hay một khoản thu nhập phụ nhỏ, việc nghỉ việc đồng nghĩa với việc tự cắt đi nguồn tiền duy nhất đang nuôi sống bản thân.

Đó là lý do nhiều chuyên gia tài chính cá nhân cho rằng trước khi nghĩ đến chuyện nghỉ việc, người lao động nên chuẩn bị khả năng sống sót khi không có lương. Khoảng thời gian này càng dài, quyền lựa chọn của họ càng lớn.

Bởi đôi khi, điều giữ chân một người ở lại công ty không phải vì họ yêu công việc đó. Nhưng điều khiến họ chưa thể rời đi cũng không hẳn là sự hèn nhát hay thiếu quyết đoán. Đơn giản là bài toán tài chính vẫn chưa cho phép. Nghỉ việc có thể là quyết định đúng. Nhưng nghỉ việc khi chưa chuẩn bị đủ về tiền bạc rất dễ biến một lựa chọn chủ động thành một tình huống bị động.