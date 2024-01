Dấu ấn của thể thao Việt Nam tại WeChoice Awards 2023: Những thành tích đáng nể đến câu chuyện khiến ai cũng rưng rưng

Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2023 vừa diễn ra hôm 27/1 với chủ đề "Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ" đã mang đến cho khán giả một "bữa tiệc" truyền cảm hứng, tôn vinh những con người, tập thể có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Đặc biệt, tại WeChoice 2023 dấu ấn của những nhân vật, tập thể của thể thao Việt Nam đã đọng lại trong khán giả một cảm xúc riêng biệt, tự hào. Để thấy rằng, trong sự phát triển chung của xã hội, thể thao luôn có những đóng góp quan trọng.

Đầu tiên phải kể đến "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh. Nữ vận động viên sinh năm 1995 đã mang đến WeChoice câu chuyện của ý chí, nghị lực phi thường của người người phụ nữ Việt Nam. Khán giả đã nhớ đến Oanh trong hình ảnh của một cô gái nhỏ bé giành đến 4 tấm huy chương vàng tại SEA Games 32, trong đó bao gồm 2 nội dung thi đấu chỉ cách nhau hơn 30 phút. Với thành tích này, cô gái sinh năm 1995 trở thành vận động viên điền kinh đầu tiên của Việt Nam giành được 4 tấm huy chương vàng cá nhân ở SEA Games. Với những cống hiến rực rỡ cho thể thao Việt Nam cùng câu chuyện vượt lên bệnh tật, khó khăn để cháy hết mình với đam mê trên đường chạy, Nguyễn Thị Oanh được vinh danh là Top 5 Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023.

Nguyễn Thi Oanh với câu chuyện truyền cảm hứng tại SEA Games 32 (Ảnh: TEAM WECHOICE AWARDS)

Tại WeChoice Awards 2023 còn ghi dấu tài năng của những vận động viên GenZ dám đam mê và dám tỏa sáng rực rỡ thành tích của mình. Ở hạng mục Z Go Global – GenZ vươn ra thế giới, "khủng long 1m93" Trần Thị Thanh Thúy đã vượt qua hàng loạt đề cử khác để được xướng tên ở Gala trao giải. Thanh Thúy với 4 lần xuất ngoại cùng thành tích gặt hái cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở đấu trường quốc tế đã mang đến động lực to lớn để thế hệ trẻ tự tin vào khả năng của mình, dám đứng lên bước ra khỏi vùng an toàn và vươn tới thành công. Đáng chú ý trên đường đua bình chọn tại WeChoice, Thanh Thúy lại một lần nữa khiến tất cả phải ngỡ ngàng bởi sức hút của vận động viên thể thao. Hơn 100.000 lượt bình chọn cho Thanh Thuý, đó là con số cụ thể nhất để thấy rằng cộng đồng đã yêu mến và vị trí của Thanh Túy nói riêng và thể thao nói chung có sức ảnh hưởng thế nào trong lòng cộng đồng.

Thanh Thúy giành giải GenZ vươn ra thế giới (Ảnh: WeChoice)

"Em cảm thấy rất tự hào khi được vinh danh trên sân khấu WeChoice lần này. Giải thưởng WeChoice có ý nghĩa rất lớn đối với em. Nó cho em niềm tin cũng như tinh thần, động lực để em cố gắng và tiến lên phía trước. Em là một người không có học thức cao nên em sẽ cố gắng trở thành một công dân tốt!" – Đó là những chia sẻ vô cùng chân thật và xúc động của Kiaya khi nhận giải thưởng tại hạng mục Z-Face - Gương Mặt GenZ Nổi Bật với tổng số 116.247 lượt bình chọn.

Chàng trai sinh năm 2001 đã mang đến một câu chuyện cổ tích giữa đời thường tại WeChoice Awards. Từ một cậu nhóc sinh ra trong một gia đình khó khăn, nghỉ học sớm từ năm lớp 1 và chỉ biết một vài chữ bập bẹ nhưng Kiaya bằng những nỗ lực đã tự học chữ và trở thành game thủ hàng đầu của LMHT Việt Nam, là trụ cột của gia đình.

Kiaya chia sẻ xúc động tại WeChoice (Ảnh: TEAM WECHOICE AWARDS)

Ở cùng hạng mục Gương mặt GenZ Nổi Bật còn có một cái tên khác là Nguyễn Thùy Linh cũng khiến ai cũng phải nể phục bởi thành tích mà cô đã tạo ra trong năm 2023. Chỉ tính từ tháng 6 đến tháng 11/2023, Nguyễn Thùy Linh đã liên tục thi đấu tại 10 giải đấu quốc tế, tranh tài với những đối thủ hàng đầu của làng cầu lông thế giới. Hot girl cầu lông đã có những bước tiến vượt bậc, khép lại một năm 2023 đầy ấn tượng khi là VĐV nữ đầu tiên của Việt Nam lọt top 20 tay vợt nữ xuất sắc nhất thế giới.

Tại WeChoice 2023 còn tôn vinh những sự kiện tiêu biểu của năm, không thể không nhắc đến sự kiện Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup 2023. Đó không chỉ là sự kiện lịch sử của bóng đá Việt Nam mà còn là niềm tự hào dân tộc, tự hào khi quốc ca Việt Nam, lá cờ tổ quốc được tung bay ở đấu trường thế giới.

Sau cùng, tất cả niềm tự hào ấy đã được viết nên đầy xúc động qua câu chuyện "Giấc mơ Việt Nam" trên sân khấu của WeChoice Awards 2023. Lần lượt thủ môn Trần Thị Kim Thanh, Á quân boxing thế giới Nguyễn Thị Tâm, nhà vô địch 3 môn phối hợp thế giới Thanh Vũ, 4 huy chương vàng SEA Games 32 Nguyễn Thị Oanh đã đem đến câu chuyện cảm động, sự nghị lực và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Khi hình ảnh lá cờ tổ quốc rực rỡ trên sân khấu, 4 cô gái vàng của thể thao Việt Nam xuất hiện đã khiến tất cả khán giả theo dõi WeChoice phải vỡ òa cảm xúc. 4 cô gái, 4 nội dung thi đấu khác nhau nhưng tất cả đều có một giấc mơ chung, mơ sẽ đưa thể thao Việt Nam bay cao, bay xa ở đấu trường quốc tế.

Sự xuất hiện khiến ai cũng xúc động của 4 VĐV Việt Nam (Ảnh: TEAM WECHOICE AWARDS)

WeChoice Awards 2023 đã khép lại nhưng dấu ấn của những vận động viên dẫu có nhỏ bé nhưng lại sống một cuộc đời thật trọn vẹn rực rỡ sẽ còn mãi và đọng lại một hình ảnh thật đẹp nơi trái tim mọi người.