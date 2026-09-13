Đặt trước iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max chính hãng, ưu đãi đến 5 triệu

Khách hàng có thể đặt trước thế hệ iPhone mới: iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hoàn toàn mới chính hãng tại CellphoneS từ ngày 12/09, mở bán ngày 18/09 tại hơn 180 cửa hàng trên toàn quốc.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có bốn màu thanh lịch: Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy hoàn toàn mới. Hệ thống CellphoneS chính thức cho khách hàng đặt cọc trước thế hệ iPhone mới từ 19:00 ngày 12/09 cho đến hết ngày 17/09.

Khách hàng đặt trước được hưởng nhiều khuyến mãi và ưu tiên nhận hàng trước: trợ giá đến 5 triệu khi bán máy cũ lên đời hoặc giảm thêm đến 2 triệu khi thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết. Đặc biệt, hệ thống còn có thêm gói cam kết giá thu S-BuyBack, giúp khách hàng an tâm về giá trị thu cũ lên đến 65% giá trị máy sau thời gian sử dụng lên đến 15 tháng.

CellphoneS hỗ trợ trả góp 3-Không trên giá ưu đãi với thời gian lên đến 18 tháng với lãi suất 0%, không phụ phí; giúp cho khách hàng sở hữu thế hệ iPhone mới với chi phí tối ưu. Đồng thời giảm thêm tới 5% khi mua máy, phụ kiện, và trợ giá đến 1 triệu khi thu cũ lên đời dành cho thành viên SMember.

Ưu đãi đặt trước iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max. Ảnh: CellphoneS.

Khi mua kèm phụ kiện cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại CellphoneS, khách hàng được giảm lên đến 20% cho các sản phẩm phụ kiện ốp lưng, miếng dán, cáp sạc, pin dự phòng, âm thanh và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+.

CellphoneS sẽ tổ chức mở bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max từ 8:00 sáng ngày 18/09 tại đồng loạt hơn 180 cửa hàng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, tai nghe AirPods 5 mới cũng mở bán tại hệ thống cùng ngày.

Đại diện CellphoneS chia sẻ rằng "Từ khi mở thông tin, hệ thống đã ghi nhận gần 30,000 khách hàng quan tâm đăng kí thông tin sớm về iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Hiện nay, con số này vẫn đang tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt". Đồng thời hệ thống cũng cho biết CellphoneS tự tin trong việc giao hàng sớm cho khách hàng đặt cọc thành công tại hệ thống từ nay đến ngày 17/09.

Khách hàng mua sắm iPhone tại cửa hàng. Ảnh: CellphoneS.

Phía CellphoneS chia sẻ về những sự chuẩn bị trong kỳ mở bán năm nay: đào tạo đội ngũ tư vấn, tăng tốc quy trình khi kiểm định máy cũ và mức giá thu mua cũ cạnh tranh, kết hợp trợ giá hấp dẫn khi lên đời và hỗ trợ trả góp lãi suất 0% lên đến 18 tháng.

Đối với khách hàng vẫn muốn tham gia Thu Cũ - Lên Đời ngay tại thời điểm mua máy mới, mà vẫn muốn tiết kiệm thời gian đồng thời yên tâm về mức giá thu, CellphoneS hỗ trợ định giá chuyên sâu có kết quả trong 2 phút ngay trên ứng dụng CellphoneS.

Cả 2 hình thức mua trước - thu sau hoặc thu trước - mua sau, CellphoneS đều cam kết giữ giá thu mua đã báo với khách hàng, giúp khách hàng có trải nghiệm thoải mái khi trade in tại CellphoneS.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm iPhone tại cửa hàng. Ảnh: CellphoneS.

Với hơn 180 cửa hàng bán lẻ phủ khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, đặc biệt, hơn 100 cửa hàng trải nghiệm hệ sinh thái Multi Brand Authorized cao cấp của Apple, CellphoneS là nhà bán lẻ ủy quyền cao cấp của Apple. Ngay trong thời gian mở bán, khách hàng sẽ có cơ hội được trải nghiệm để đưa ra các quyết định mua các sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Hệ thống hiện cũng sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành sửa chữa ủy quyền chính hãng CareS Apple ASP (Apple Authorized Service Provider), được đặt hầu hết trong các cửa hàng CellphoneS giúp khách hàng mua các sản phẩm Apple có thể an tâm và dễ dàng, nhanh chóng khi cần bảo hành, sửa chữa các thiết bị chính hãng.