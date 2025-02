Đập hộp bộ quà tặng “đỉnh nóc” từ Heineken: Toàn quà xịn “kịch trần”, cuộc vui chắc chắn “bay phấp phới”

Không đơn thuần là những món đồ thường gặp, bộ sưu tập mang đậm chất "tắt ảo, bật thật" này là sự kết hợp giữa tinh thần kết nối đi cùng loạt thiết kế thời thượng, giúp người dùng có thêm động lực để "rời xa" thế giới ảo, tận hưởng những phút giây bên người thân, bạn bè. Từ chiếc Boring Phone đang gây "sốt xình xịch" cho đến mẫu Polaroid Camera hoài cổ, cùng bộ lon Heineken phiên bản giới hạn tràn đầy hương vị kết nối - tất cả đã hòa quyện tạo nên một năm mới "chất phát ngất", hứa hẹn khiến các cuộc vui năm nay "bay phấp phới".

Boring Phone "tắt sao nhãng," bật trọn niềm vui từng khoảnh khắc

Nổi bật nhất trong số đó chính là ngôi sao sáng The Boring Phone - chiếc điện thoại gập mang thông điệp "tắt ảo, bật thật" đang làm mưa làm gió trong cộng đồng giới trẻ. Giữa thời đại smartphone đua nhau thể hiện cấu hình khủng chức năng thông minh, The Boring Phone bước ra với phong cách "chẳng có gì" ngoài hai tính năng cơ bản: nghe gọi và nhắn tin.

Nghe qua thì có vẻ đơn điệu nhưng chính cái chán này lại tạo nên sức hút không tưởng trong những buổi gặp gỡ. Không lo "màn hình liên tục sáng," không email, mạng xã hội hay thông báo dồn dập, Boring Phone giúp bạn "cắt đứt" sao nhãng và sống trọn vẹn từng giây cùng với với bạn bè, người thân.

Mang thiết kế độc đáo với lớp vỏ xuyên thấu kiểu futuristic, The Boring Phone vừa gợi lại ký ức flip-phone cổ điển, lại vừa toát lên vẻ tương lai siêu thực khiến ai nhìn qua cũng phải "wow!" vì độ lung linh. Bên cạnh đó, loạt sticker holographic đầy màu sắc nổi bật như một điểm nhấn tạo tác, kết hợp cùng sắc xanh Heineken đặc trưng lẩn khuất qua những linh kiện bên trong làm cho ai cũng muốn chạm thử xem bên trong có gì. Chị Hồng Nhung không giấu nổi sự bất ngờ chia sẻ: "Mình không ngờ một chiếc điện thoại ‘cục gạch’ như này lại có thể trở thành ‘chìa khóa’ giúp mình tận hưởng những cuộc gặp gỡ khi không còn phải xao nhãng bởi thông báo hay mạng xã hội. Chưa kể ai cũng tò mò về nó, chắc chắn sẽ giúp các cuộc trò chuyện rôm rả hơn hẳn".

Với thân máy nhỏ gọn trong lòng bàn tay, bạn hoàn toàn có thể thoải mái mang theo bên mình, trong túi áo, quần, trở thành món phụ kiện thời trang độc bản, thỏa mãn cá tính "không đụng hàng" đồng thời trở thành biểu tượng cho thế hệ trẻ muốn rời xa smartphone để tận hưởng cuộc sống hiện tại. Cùng với đó, mỗi khi gập máy đóng điện thoại, âm thanh chắc nịch đặc trưng đủ gây sự chú ý, tạo nên điểm nhấn "chuyện trò" càng thêm rôm rả: "Ủa bạn ơi, đó là điện thoại gì mà ngộ quá?".

Với tính năng được gói gọn chỉ hỗ trợ gọi điện và nhắn tin, nhưng như thế cũng là quá đủ để người dùng hẹn gặp, hoặc chia sẻ tâm tư cùng với hội bạn mà không gặp trở ngại. Bạn sẽ không còn "dính mắt" vào mạng xã hội hay bất chợt căng thẳng khi nhận thông báo deadline, thay vào đó là "miệt mài" nâng ly Heineken, tập trung cho những câu chuyện cười đùa cùng mọi người xung quanh. Chẳng hạn, với trò chơi Rắn săn mồi, bạn chỉ có thể chơi một lần duy nhất, sau đó hiện thông báo "You Won! Now go Party" (Bạn đã thắng, và hãy ra ngoài đi!). Hoặc với ứng dụng xem kết quả bóng đá, hệ thống sẽ không thể truy cập được, thay vào đó thông báo "Your team is hopefully doing fine. But you can do better if you get back to your friends". (Đội của bạn sẽ ổn nhưng bạn có thể làm tốt hơn nếu quay lại với bạn bè của mình).

Cô nàng Ngọc Mint cho biết: "The Boring Phone mang mình về lại cảm xúc của những năm 2000, khi mình được sở hữu chiếc điện thoại đầu tiên, cũng chỉ nghe gọi nhắn tin và chưa bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội như giờ. Đây đúng là món quà giá trị nhắc nhở về những thứ hoài niệm, kết nối đơn giản nhưng lại ý nghĩa".

Polaroid Camera "chộp" khoảnh khắc "bay phấp phới"

Có The Boring Phone rồi thì lại càng không thể ngó lơ Polaroid Camera - chiếc máy ảnh chụp và in ảnh ngay lập tức, mang đậm chất retro, mà Heineken đã tinh ý mang đến cho người dùng. Ai bảo in ảnh ăn liền giờ đã lỗi thời? Chính sự hoài cổ lại làm nên "chất nghệ" siêu hút mắt, sẵn sàng chiếm spotlight ghi trọn khoảnh khắc đắt giá trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào.

Chỉ cần bấm chụp, máy sẽ in ảnh liền tay, lưu giữ biểu cảm tươi rói của bạn bè, gia đình trong đúng khoảnh khắc ấy mà chẳng cần chỉnh sửa hay thêm bộ lọc. Không những mỗi tấm ảnh Polaroid còn ghi lại cảm xúc một cách chân thực với gam màu hoài niệm, không "ảo diệu" như ảnh smartphone. Thay vì "ngụp lặn" mãi trong gallery, hãy dành thời gian chiêm ngưỡng những tấm ảnh in, chia sẻ mẩu chuyện nhỏ và cất giữ kỉ niệm đáng nhớ. Anh Minh (TP.HCM) hào hứng kể: "Polaroid Camera của Heineken khiến mình liên tục bấm chụp mọi khoảnh khắc trong các cuộc vui. Thay vì dán mắt vào điện thoại chụp đi chụp lại, bạn chỉ có ‘một cơ hội’ để bắt được nụ cười tự nhiên nhất. Đó mới gọi là hạnh phúc."

"Chất xúc tác" cho mọi cuộc vui

Bên cạnh hai sản phẩm "hot" kia, bộ quà tặng lần này của Heineken còn chứa bộ lon phiên bản giới hạn, được thiết kế riêng cho năm mới. Khoác lên mình màu sắc tươi vui, từ hoa văn cho đến hoạ tiết, những lon Heineken này ngay lập tức làm nổi bật bàn tiệc, gây ấn tượng cho bất kỳ ai ghé qua.

Thêm vào đó, hương vị Heineken sảng khoái quen thuộc này đã được "lên đời" với diện mạo mới đầy bắt mắt càng trở thành điểm chạm kết nối tất cả mọi người. Cùng nâng ly chạm cốc,chia sẻ những câu chuyện, bộ lon đặc biệt này hệt như "chất xúc tác" cho tiếng cười, để những khoảnh khắc bên nhau thêm trọn vẹn. Nhiều người ví von mỗi lon Heineken như một "chiếc vé" đi thẳng vào bầu không khí quây quần, xóa tan khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình, hoặc kết nối người bạn mới vừa gặp mà đã thấy "tâm đầu ý hợp" kết nối thêm bền chặt.

Kết nối "đỉnh nóc", săn quà "kịch trần"

Sự đáng giá của bộ quà tặng không chỉ nằm ở tính độc đáo của từng sản phẩm, mà còn ở thông điệp Heineken muốn truyền tải. Khi cầm trong tay The Boring Phone, bạn sẽ có cớ để bớt dán mắt vào màn hình, dễ dàng tham gia câu chuyện chào xuân cùng bạn bè và gia đình. Khi dùng Polaroid Camera, bạn không còn "cắm mặt" chỉnh ảnh, thay vào đó có tấm "xịn" liền tay để trân quý ngay khoảnh khắc đó. Và khi nâng lon Heineken phiên bản giới hạn, bạn đang nâng cả niềm vui, khuyến khích bạn dám "chậm" để cảm nhận nhiều hơn, dám "off" mạng xã hội để "on" niềm vui năm mới.

Thay vì chìm trong list thông báo smartphone, hãy "khui" những món quà làm "bay phấp phới" đón chào năm mới, để mỗi cuộc hội ngộ đều trở thành kỷ niệm "kịch trần" trong lòng tất cả mọi người. Bạn đã sẵn sàng chưa?

* Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

