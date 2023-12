"Đạo chích" 16 tuổi trèo lên mái nhà, phá la phông đột nhập cửa hàng điện thoại

Ngày 2/12, Công an thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) cho biết, đang củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My xử lý vụ trộm cắp tại cửa hàng điện thoại trên địa bàn.

Trước đó, Công an thị trấn Trà My nhận tin báo của ông T.P.C. về việc cửa hàng điện thoại của mình bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp nhiều điện thoại và một số tài sản.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định kẻ gian đột nhập tại vị trí mái nhà, phá huỷ hệ thống la phông nhựa để tiếp đất, sau khi trộm cắp tài sản thì thoát về hướng cửa phía sau cửa hàng.

Đối tượng Vương Thái Hậu. Ảnh: Công an

Dù cửa hàng này nằm trong khu vực đông dân cư nhưng bên cạnh và phía sau không có ai sinh sống, vụ việc xảy ra vào đêm khuya nên không có ai trông thấy.

Qua rà soát, truy xét những đối tượng khả nghi, công an triệu tập Vương Thái Hậu (SN 2007, trú xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My) đến làm việc.

Ban đầu, Hậu phủ nhận, nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, thanh niên này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tang vật thu được gồm 8 điện thoại chưa qua sử dụng, 3 điện thoại đã qua sử dụng, 40 thẻ sim và một số tài sản khác.