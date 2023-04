Danh tính người phụ nữ trèo lên dây điện trong video gây xôn xao

Tối 16/4, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video ghi lại cảnh một người phụ nữ trèo lên và đu đưa trên dây điện. Nhiều người tò mò đứng xem làm cho đoạn đường ĐT.744 ở ấp Lồ Ồ, xã An Tây trở nên náo loạn.

Người phụ nữ đu đưa trên dây điện (ảnh: ĐC).

Theo lãnh đạo UBND xã An Tây, sự việc xảy ra vào tối ngày 16/4. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã thông báo điện lực kịp thời ngắt điện để đảm bảo an toàn; đồng thời có mặt hướng dẫn, phân làn đường giao thông.

Sau đó, lực lượng đã trưng dụng 1 xe tải đang đi qua và phân công người trèo lên thùng xe tải để vận động và đưa người phụ nữ xuống đất an toàn. Sau đó, người này được đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Qua xác minh, người phụ nữ tên N.T.H (sinh năm 1983, quê An Giang), không có nghề nghiệp và hiện đang ở trọ tại ấp Lồ Ồ. Theo kết luận của Bệnh viện tâm thần Trung ương 2, chị H bị “Tâm thần phân liệt không biệt định F20.3-ICD10”.

Sau khi làm việc, công an đã bàn giao bệnh nhân cho gia đình quản lý, chăm sóc theo quy định.