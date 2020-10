Danh tính người phụ nữ cướp 2,1 tỷ đồng của chi nhánh ngân hàng Techcombank ở Sài Gòn

Theo điều tra, khoảng 12h30 ngày 10/10, đối tượng nữ tên P.T.T. đội nón lưỡi trai, mang kính đen, đeo khẩu trang che kín mặt, đeo túi xách bước xuống từ taxi đậu đối diện phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) địa chỉ 98A đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM.



Sau đó, T. yêu cầu taxi dừng chờ rồi đi vào bên trong phòng giao dịch. Tại đây, người phụ nữ đặt túi xách xuống bàn hô to có bom, đe doạ phát hoả, yêu cầu nhân viên gom tiền bỏ vào túi xách của đối tượng khoảng 2,1 tỷ đồng. Lấy được tiền, người này bỏ chạy ra ngoài lên xe taxi tẩu thoát.

Hiện trường vụ việc

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Phía ngân hàng Techcombank đã phối hợp cùng với công an để điều tra làm rõ vụ việc.

Sau hơn 3 giờ truy xét, công an đã bắt giữ được đối tượng cùng tang vật. Hiện công an đang điều tra làm rõ động cơ của đối tượng.