Danh sách này cho thấy VinFast VF 9 to rộng thế nào so với top xe điện 3 hàng ghế rộng nhất: Chung ‘mâm’ cả xe minivan

1. Canoo: Dòng SUV lai minivan lai xe van này được phát triển bởi một startup độc lập tại California, Mỹ. Một số khách hàng may mắn mua được xe trong năm đầu trước khi công ty chủ quản chuyển hướng tiếp cận chỉ bán xe cho các đối tác lớn. Giờ, danh sách đối tác của Canoo có những cái tên cực kỳ danh tiếng như đại gia bán lẻ Walmart hay Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA.

2. Volkswagen ID.Buzz: Mẫu van điện từ Volkswagen đã có mặt tại châu Âu từ năm ngoái và sẽ mở rộng thị trường sang Mỹ trong năm tới. Thông số vận hành xe không tồi (tối đa 330 mã lực) nhưng ưu điểm lớn nhất của dòng tên này là không gian cực kỳ rộng rãi nhờ kết cấu van. Việc trên thị trường chưa có nhiều mẫu van điện đáng gờm càng khiến Volkswagen ID.Buzz dễ tiếp cận người dùng.

3. Tesla Model Y: Dòng tên đứng sau bước nhảy vọt của Tesla trong vài năm trở lại đây không chỉ có mức giá dễ tiếp cận hơn đàn anh Model X đáng kể trong khi không gian nội thất 3 hàng ghế và khả năng vận hành không thua thiệt nhiều.

4. Mercedes-Benz EQB: Do bản chất là xe sang, nội thất Mercedes-Benz EQB có ưu thế hơn so với nhiều đối thủ ở phân khúc xe điện về trang bị và chất liệu sử dụng. Mức giá khởi điểm tốt (khoảng 54.000 USD) cũng không có quá nhiều khác biệt so với các SUV 3 hàng ghế trong danh sách chẳng hạn Model Y phía trên (52.600 USD).

5. Hyundai Ioniq 7: Ioniq 7 trên thực tế chưa mở bán (dự kiến vào đầu 2024) nhưng những gì Hyundai đã công bố về xe chắc chắn đã thuyết phục không ít người dùng. Cabin rộng rãi, công nghệ hiện đại như xe sang, thiết kế nội thất tối giản mà phong cách trong khi ngoại thất trang nhã và hiện đại là những ưu điểm hứa hẹn giúp Ioniq 7 còn thành công hơn cả hiện tượng Ioniq 5 hiện nay.

6. Kia EV9: Một mẫu xe điện cỡ lớn khác tới từ Hàn Quốc nằm trong diện sắp ra mắt. EV9 là một phiên bản Ioniq 7 riêng của Kia với thiết kế và trang bị đã qua tay họ chỉnh sửa lại. Hệ truyền động của cả 2 xe đều khá tương đồng nhau với tầm vận hành tối đa 500 km là con số đủ ấn tượng để phục vụ người dùng lâu dài nhất là khi xét tới trọng lượng nặng nề của cả 2.

7. NIO ES8: NIO ES8 có thể tới từ Trung Quốc nhưng tương tự nhiều mẫu xe khác có xuất phát điểm từ quốc gia này trong thời gian qua, chất lượng và thiết kế xe không tỏ ra thua thiệt so với các đối thủ quốc tế. Thậm chí nếu so về mảng công nghệ, NIO ES8 còn có phần nhỉnh hơn khi trang bị hệ thống tự lái cấp 3.

8. VinFast VF 9: Tầm vận hành 600 km cùng không gian 3 hàng ghế rộng rãi là 2 yếu tố giúp VinFast VF 9 lọt vào tầm ngắm của những khách hàng có gia đình và thường xuyên đi chơi xa. Thiết kế xe do công ty thiết kế nổi danh Pininfarina đặt bút cũng là một ưu điểm đáng chú ý.

9. Rivian R1S: Rivian được một số người dùng Mỹ gọi là “Tesla trong quá khứ” vì sở hữu những dòng sản phẩm rất đáng chú ý nhưng lại gặp khó trong khâu sản xuất. Rivian R1S là một mẫu xe dù liên tục gặp rắc rối khiến ngày sản xuất xe bị dời lại nhiều lần nhưng vẫn được không ít khách hàng ủng hộ. 3 hàng ghế rộng rãi và sang trọng, nhiều tiện ích thú vị và tầm vận hành lên tới gần 650 km là một số ưu điểm chính của R1S, tuy nhiên ta cũng không thể không kể đến hệ truyền động 600 mã lực cho phép xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong tròn 3 giây.

10. Volvo EX90: EX90 là xe điện chủ lực cỡ lớn đầu tiên của thương hiệu Thụy Điển với hàng loạt ưu điểm đủ sức thuyết phục người dùng. Cabin 3 hàng ghế rộng rãi, hệ truyền động 496 mã lực mạnh mẽ, nội thất sang trọng nhưng cũng thân thiện với môi trường, công nghệ hiện đại và độ an toàn thậm chí còn vượt trội so với xe Volvo xăng (dù chính yếu tố này đang khiến xe trễ ngày mở bán) là một số ví dụ chính.