Dành cho người mụn lưng: 5 sữa tắm "made in Vietnam" làm sạch sâu, giảm mụn mà không gây khô da

Mụn lưng là vấn đề khiến nhiều người khó chịu, đặc biệt trong mùa hè khi thời tiết nóng ẩm khiến da tiết nhiều dầu và mồ hôi hơn. Không chỉ gây mất tự tin khi mặc áo hai dây hay đồ hở lưng, mụn lưng còn dễ để lại thâm nếu không chăm sóc đúng cách. Bên cạnh việc giữ vệ sinh cơ thể và thay quần áo thường xuyên, lựa chọn sữa tắm phù hợp cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ làm sạch da và hạn chế tình trạng bí tắc lỗ chân lông. Những dòng sữa tắm có khả năng làm sạch sâu nhưng vẫn dịu nhẹ, không khiến da khô căng thường được nhiều người ưu tiên hơn cả. Dưới đây là 5 dòng sữa tắm "made in Vietnam" được nhiều người yêu thích nhờ khả năng hỗ trợ giảm mụn lưng mà vẫn giữ da mềm mại sau khi dùng.

1. Gel tắm bí đao Cocoon

Cocoon là thương hiệu Việt khá quen thuộc với những ai yêu thích mỹ phẩm thuần chay, và gel tắm bí đao của hãng là sản phẩm được nhiều người có da dầu hoặc dễ nổi mụn cơ thể quan tâm. Sản phẩm có texture dạng gel khá mát da, tạo cảm giác sạch thoáng nhưng không quá khô sau khi tắm. Thành phần bí đao và tràm trà giúp hỗ trợ làm sạch dầu thừa trên da, từ đó giúp vùng lưng và ngực thông thoáng hơn. Điểm được nhiều người yêu thích là khả năng làm sạch vừa phải, không gây cảm giác khô rít khó chịu như một số loại sữa tắm trị mụn khác. Mùi hương thảo mộc nhẹ cũng mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng hằng ngày.

2. Sữa tắm Tây Thi Hoa Anh Đào

Tây Thi là thương hiệu Việt được nhiều người biết đến với các dòng chăm sóc cơ thể có mức giá khá dễ tiếp cận. Phiên bản hoa anh đào dành cho da mụn được yêu thích nhờ công thức hướng đến khả năng làm sạch dịu nhẹ và hỗ trợ hạn chế tình trạng da bí bách. Sản phẩm tạo bọt vừa phải, giúp da sạch nhưng vẫn giữ được độ mềm sau khi tắm. Đây là kiểu sữa tắm phù hợp với những người có làn da cơ thể khá nhạy cảm hoặc dễ bị khô khi dùng các sản phẩm làm sạch mạnh. Ngoài hỗ trợ giảm mụn lưng, mùi hương hoa anh đào nhẹ nhàng cũng là điểm cộng khiến nhiều người thích sử dụng lâu dài.

3. Cỏ Cây Hoa Lá Sữa tắm thảo dược gừng nghệ

Dòng sữa tắm gừng nghệ của Cỏ Cây Hoa Lá hướng đến khả năng làm sạch sâu kết hợp hỗ trợ cải thiện thâm mụn cơ thể. Thành phần gừng và nghệ vốn được nhiều người yêu thích trong các sản phẩm chăm sóc da nhờ đặc tính làm sạch và hỗ trợ da đều màu hơn. Texture sản phẩm khá dễ tạo bọt, mang lại cảm giác sạch thoáng sau khi dùng nhưng không khiến da bị căng quá mức. Với những người có tình trạng mụn lưng kèm thâm sau mụn, đây là sản phẩm thường được lựa chọn nhờ khả năng hỗ trợ chăm sóc da theo hướng dịu nhẹ hơn.

4. Sữa tắm thảo dược Thái Dương 7 Plus

Sao Thái Dương vốn nổi tiếng với các dòng sản phẩm thảo dược quen thuộc, và sữa tắm Thái Dương 7 Plus là sản phẩm được khá nhiều người có da dầu cơ thể yêu thích. Sản phẩm tập trung vào khả năng làm sạch sâu, hỗ trợ giảm tình trạng mụn lưng và giúp da cơ thể thông thoáng hơn trong thời tiết nóng. Một điểm cộng là sản phẩm tạo cảm giác sạch mát khá rõ sau khi dùng nhưng không khiến da bị khô căng quá mức nếu sử dụng đều đặn. Đây là kiểu sữa tắm phù hợp với những người thường xuyên vận động hoặc ra nhiều mồ hôi trong mùa hè.

5. Sữa tắm mụn lưng, giảm nang lông, ngừa thâm mụn chiết xuất Tràm trà úc và trầu không NEOSKIN

NEOSKIN là dòng sữa tắm chứa tinh dầu tràm trà được nhiều người lựa chọn khi gặp tình trạng mụn cơ thể. Tràm trà vốn là thành phần khá phổ biến trong các sản phẩm dành cho da dầu mụn nhờ khả năng hỗ trợ làm sạch và giảm cảm giác bí da. Sản phẩm có texture tương đối nhẹ, tạo cảm giác sạch thoáng sau khi sử dụng và phù hợp với thời tiết nóng ẩm. Ngoài vùng lưng, nhiều người còn dùng cho cả vùng ngực hoặc vai khi xuất hiện mụn do đổ dầu và mồ hôi nhiều.

Tóm lại, với tình trạng mụn lưng, việc lựa chọn sữa tắm phù hợp có thể giúp da cơ thể thông thoáng và dễ chịu hơn đáng kể. Những dòng sữa tắm có khả năng làm sạch sâu nhưng vẫn giữ độ ẩm tự nhiên cho da thường sẽ phù hợp hơn để sử dụng lâu dài. Bên cạnh việc dùng sản phẩm hỗ trợ, cũng nên duy trì thói quen thay quần áo thường xuyên, tắm sau khi vận động và hạn chế để mồ hôi lưu lại quá lâu trên da để cải thiện tình trạng mụn cơ thể hiệu quả hơn.