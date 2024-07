Đăng video "tảng đá có hình người, giống ông Thích Minh Tuệ", 2 Youtuber bị xử phạt

Chiều 4/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh làm rõ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với 2 đối tượng về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng.

Anh H.V.T khai nhận tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Anh T.T.H khai nhận tại Cơ quan Công an. . Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang đã phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội YouTube do anh H.V.T (32 tuổi, trú tại tỉnh Kiên Giang) và anh T.T.H (sinh năm 40 tuổi, trú tại tỉnh An Giang) đăng ký và sử dụng, đã đăng tải các video bịa đặt, sai sự thật về việc xuất hiện tảng đá có hình người, giống hiện thân của ông Thích Minh Tuệ tại phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, gây hoang mang trong dư luận.

Công an đã mời 2 nguời này lên làm việc và cả 2 đã thừa nhận việc đăng tải tảng đá có hình người, giống hiện thân của ông Thích Minh Tuệ là thông tin tự suy diễn, bịa đặt, không đúng thực tế.

Đồng thời, 2 Youtuber đã tự nguyện tháo gỡ các nội dung có liên quan đã đăng tải và viết cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ nội dung đăng tải, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Hành vi lợi dụng mạng xã hội đăng tải, cung cấp, chia sẽ thông tin bịa đăt, gây hoang mang trong nhân dân…, là hành vi vi phạm pháp luật tại Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15 của Chính phủ "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử" với mưc phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với tổ chức và mức phạt đối với cá nhân bằng ½ mức phạt so với tổ chức.

Qua làm việc, anh T. và H. có nhiều tình tiết giảm nhẹ, như: vi phạm lần đầu, thành khẩn khai báo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 5 triệu đồng.