Theo đó, vụ việc xảy ra tại Liêu Ninh, Trung Quốc mới đây đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng nước này. Được biết, sự việc đang được mọi người quan tâm này chủ yếu xoay quanh vụ kiện của cô gái 27 tuổi họ Lý với quản lý phòng tắm xông hơi công cộng trong khu vực.

Theo chia sẻ, cô Lý hiện tại 27 tuổi, đang làm việc lại Liêu Ninh. Cách đây ít ngày, vì tăng ca đi làm mệt mỏi nên khi tan làm cô Lý đã rẽ vào một phòng tắm xông hơi để ngâm nước nóng thư giãn.

Gặp sự cố xấu hổ ở phòng tắm công cộng, cô gái yêu cầu quản lý phòng tắm công cộng phải bồi thường 70 triệu. Ảnh: Baidu

Sau khi thời gian nghỉ ngơi, thấy trời cũng đã muộn, cô Lý quyết định ra phòng thay đồ và chuẩn bị đi về. Tại phòng thay đồ, trong lúc vừa sấy tóc xong đang định mặc quần áo thì cô Lý phát hiện đằng sau lưng cô có tiếng động lạ.

Ban đầu cô không để ý, nhưng càng ngày âm thanh càng rõ ràng. Cô nghe rõ tiếng thở rất nặng và dường như có người đang tiến lại gần cô. Theo bản năng, cô Lý ngay lập tức quay người lại nhìn thì chết điếng khi phát hiện ra, ngay sau lưng cô là một người đàn ông lạ mặt.

Cô Lý hoảng loạn hét lớn sau đó lấy vội khăn tắm quấn lại quanh người.

Quản lý phòng tắm xông hơi công cộng có mặt ngay sau đó và đưa người đàn ông ra ngoài. Phía phòng tắm giải thích với cô Lý rằng người đàn ông uống say nên đã đi nhầm phòng nam thành phòng nữ.

Vì chuyện này mà cô Lý bị ám ảnh tâm lý, nhiều đêm liền cô mất ngủ, thậm chí sau đó phải gặp bác sĩ tâm lý điều trị.

Đang thay quần áo ở phòng tắm công cộng thì gặp sự cố điếng người, cô gái kiên quyết kiện quản lý phòng tắm ra toà. Ảnh: Baidu

Phía quản lý phòng tắm công cộng cũng không chủ động đưa lời xin lỗi tới cô Lý, chính vì vậy, cô Lý kiên quyết kiện phòng tắm xông hơi và kiện người quản lý hôm đó đã làm việc tắc trách khi không làm tròn trách nhiệm hướng dẫn và ngăn cản người đàn ông. Chính vì làm việc thiếu cẩn trọng nên mới dẫn tới việc người đàn ông kia đi sang phòng nữ mà quản lý không hay biết gì.

Tại toà án Đại Liên, cô Lý yêu cầu phòng tắm công cộng bồi thường 20.000 NDT (khoảng gần 70 triệu đồng).

Phía toà án xác người đàn ông vào phòng thay đồ nữ đã xâm phạm vào quyền riêng tư, ảnh hưởng tới danh dự, tinh thần của chị Lý. Người này sẽ phải chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Ngoài ra, phòng tắm xông hơi công cộng cũng làm việc thiếu chuyên nghiệp khi không bảo đảm an toàn cho khách cũng như an ninh khu vực. Tuy nhiên, yêu cầu đòi bồi thường 20.000 NDT quá lớn. Sau khi cân nhắc, toà tuyên bố phía phòng tắm xông hơi cần xin lỗi cô Lý và hỗ trợ tiền thuốc men khám bác sĩ tâm lý của cô Lý là 3000 NTD (khoảng hơn 10 triệu).

Vốn nghĩ rằng sự việc đã ngã ngũ không ngờ phía phòng tắm xông hơi không chấp nhận phán quyết này. Quản lý thậm chí đã làm đơn kháng cáo nộp lên cơ quan thẩm quyền yêu cầu xét xử lại vụ việc này.

Cho tới hiện tại vụ việc này vẫn chưa có kết quả cuối cùng và vẫn trong thời gian chờ xét xử.

Ngay sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, bài viết đã thu về hơn 8 triệu lượt đọc và hàng ngàn lượt chia sẻ. Cư dân mạng cũng đã có nhiều ý kiến trái chiều nhau về vụ việc này.

Nhiều người cho rằng yêu cầu phòng tắm công cộng bồi thường 3000 NDT (khoảng 10 triệu) là quá ít. Cần phạt nặng hơn để chỉnh đốn việc quản lý, đảm bảo an toàn trật tự nơi đây.Bên cạnh đó cũng có không ít người để lại bình luận chia sẻ trải nghiệm không vui của mình tại một số phòng tắm công cộng. Từ đó yêu cầu phía quản lý phòng tắm phải chuyên nghiệp hơn, đảm bảo an ninh và an toàn cho khách hàng. Phòng tắm công cộng là dịch vụ tốt, nhưng cần quản lý chặt chẽ hơn, để mọi người có thể yên tâm tới đây nghỉ ngơi và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.