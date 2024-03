Đang ngủ gật thì giáo viên bước vào lớp, cậu bé tiểu học vội... tát bạn để "báo động": Xem qua điện thoại mà còn thấy rát má!

Thời đi học, không ít cô cậu học trò từng ngủ gật trong lớp. Lý do thì nhiều lắm, có thể do tối hôm trước, các em lỡ thức đêm để đọc truyện, chơi game nên ngày hôm sau mang tinh thần lờ đờ đến lớp. Hay cũng có thể do thời tiết quá đẹp nên khiến nhiều em liu diu buồn ngủ, ngoài ra không ít trường hợp là do giáo viên giảng bài chưa thực sự thu hút, khiến học sinh rơi vào cảnh "gà gật",...

Mới đây, một đoạn clip về hai cậu bé học sinh tiểu học ở Trung Quốc được chia sẻ lên mạng xã hội và lập tức gây bão, nhận được "cơn mưa" like, share vì quá hài hước. Cụ thể, hai cậu bé này đã ngủ một giấc rất ngon trong lớp mà không hề hay biết giáo viên đã bước vào lớp.

Sau đó, cậu bé ngồi bên trong bất ngờ tỉnh dậy và nhìn thấy giáo viên. Lúc đầu cậu nhóc này còn ngơ ngác, lấy tay dụi mắt để xem có đúng là giáo viên không. Đến khi xác nhận được, cậu nhóc đã lập tức... tát "bốp" vào mặt người bạn ngồi cạnh để báo động cho bạn. Tuy nhiên, cậu bạn ngồi ngoài vẫn đang lơ mơ ngủ và chưa thể tỉnh táo ngay lập tức sau cái tát của bạn.

Thấy vậy, cậu nhóc ngồi trong vội vàng... tát bạn thêm một cái "bốp" nữa. Đến lúc này, cậu nhóc ngồi ngoài mới giật mình, mở to đôi mắt nhưng vẫn chưa thực sự tỉnh táo hẳn.

Cậu bé tát bạn để báo động.

Đoạn clip chỉ hơn 10 giây nhưng khiến ai xem qua cũng cười lăn lộn. Nhiều người hài hước gọi cậu nhóc học sinh ngồi phía trong là "người bạn nhiệt tình nhất năm" vì hành động liên tục báo nguy cho bạn. Một số cư dân mạng thì đùa rằng: "Tôi xem ở điện thoại thôi còn thấy rát cả má mà sao cậu nhóc ngồi ngoài vẫn chưa tỉnh ngủ vậy"; "Hai tiếng 'bốp' giòn giã thật chứ";....

Hiện đoạn clip vẫn đang được cư dân mạng truyền tay nhau và bình luận rôm rả.